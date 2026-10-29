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Την πρώτη θέση στις αιτίες θανάτου στην Κύπρο κατέλαβε για πρώτη φορά ο καρκίνος το 2024, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, κατά την παρέμβασή του στην τρίτη ημέρα της 76ης Συνόδου της Περιφερειακής Επιτροπής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την Ευρώπη, που διεξάγεται στην Κοπεγχάγη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, κατά τη διάρκεια των εργασιών της τελευταίας ημέρας της Συνόδου, ο Υπουργός παρενέβη στη συζήτηση για την υπό ανάπτυξη περιφερειακή στρατηγική για τα μη μεταδοτικά νοσήματα, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης παρέμβασης, στη βάση τεκμηριωμένων πολιτικών και αποτελεσματικών μέτρων δημόσιας υγείας.

Στην παρέμβασή του, επεσήμανε ότι το 2024 ο καρκίνος αποτέλεσε για πρώτη φορά την κυριότερη αιτία θανάτου στην Κύπρο, αντιπροσωπεύοντας το 25,2% του συνόλου των θανάτων, ενώ τα καρδιαγγειακά νοσήματα αντιστοιχούσαν στο 22,8% και ο σακχαρώδης διαβήτης στο 5,4%.

Παρουσίασε παράλληλα τις δράσεις της Κύπρου για την ενίσχυση της πρόληψης, μέσω των εθνικών στρατηγικών για τον διαβήτη, την υγιεινή διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα (2025–2030), καθώς και για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, και την επέκταση των προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου για διάφορες μορφές καρκίνου.

Ιδιαίτερη αναφορά, προσθέτει η ανακοίνωση, έγινε στη θέσπιση του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου το 2026, ως σημαντικού βήματος για τον καλύτερο συντονισμό των εθνικών δράσεων πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, θεραπείας και φροντίδας των ασθενών.

Ο Υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη η περιφερειακή στρατηγική να περιλαμβάνει σαφείς και μετρήσιμους στόχους, αξιόπιστα δεδομένα, μηχανισμούς λογοδοσίας και διαρκείς επενδύσεις στην πρόληψη, με έμφαση στην αντιμετώπιση του καπνίσματος, της κατανάλωσης αλκοόλ, της ανθυγιεινής διατροφής, της παχυσαρκίας, της σωματικής αδράνειας και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι η Κύπρος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη διεθνή και περιφερειακή συνεργασία για τη μείωση των θανάτων που μπορούν να προληφθούν, την αύξηση του προσδόκιμου υγιούς ζωής και τον περιορισμό των ανισοτήτων στην υγεία.

ΚΥΠΕ