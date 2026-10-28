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Δεν είναι από τα θέματα που συζητάμε εύκολα, ακόμη και με τον γιατρό μας. Ωστόσο, αλλαγές που παρατηρούμε όταν πηγαίνουμε στην τουαλέτα μπορούν να δώσουν σημαντικές πληροφορίες για την υγεία του εντέρου.

Αίμα στα κόπρανα, μια ξαφνική αλλαγή στις κενώσεις, επίμονος κοιλιακός πόνος ή ανεξήγητη απώλεια βάρους δεν σημαίνουν απαραίτητα καρκίνο. Πολλά από αυτά τα συμπτώματα μπορεί να οφείλονται σε συχνότερες και λιγότερο σοβαρές παθήσεις. Ακριβώς γι’ αυτό, όμως, υπάρχει ο κίνδυνος να υποτιμηθούν και να καθυστερήσει η διερεύνησή τους.

Ο γενικός χειρουργός Jeremy Clark, με εξειδίκευση στις παθήσεις του παχέος εντέρου και του ορθού, επισημαίνει πέντε προειδοποιητικά σημάδια που, ιδιαίτερα όταν επιμένουν ή αποτελούν αλλαγή σε σχέση με το συνηθισμένο, χρειάζονται ιατρική αξιολόγηση.

1. Αίμα στα κόπρανα – Γιατί έχει σημασία το χρώμα

Η παρουσία αίματος κατά την κένωση είναι ένα εύρημα που δεν πρέπει να αγνοείται.

Σημασία έχει και το χρώμα του αίματος, καθώς μπορεί να δώσει μια πρώτη ένδειξη για το σημείο από το οποίο προέρχεται η αιμορραγία.

Όταν η αιμορραγία προέρχεται από ψηλότερα στο πεπτικό σύστημα, το αίμα διανύει μεγαλύτερη απόσταση μέχρι να αποβληθεί και μπορεί να εμφανίζεται πολύ σκούρο ή ακόμη και σχεδόν μαύρο.

Αντίθετα, όταν η αιμορραγία εντοπίζεται χαμηλότερα, κοντά στο ορθό ή τον πρωκτό, είναι πιθανότερο να εμφανιστεί ζωηρό κόκκινο αίμα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν το αίμα είναι σκούρο ή αναμεμειγμένο με τα κόπρανα. Σε μια τέτοια περίπτωση, ακόμη και αν το περιστατικό συμβεί μόνο μία φορά αλλά η ποσότητα είναι σημαντική, συνιστάται να ζητηθεί ιατρική συμβουλή χωρίς καθυστέρηση.

Ακόμη και το ζωηρό κόκκινο αίμα δεν πρέπει να παραβλέπεται όταν επιμένει. Αιμορροΐδες και άλλες καλοήθεις παθήσεις μπορούν να προκαλέσουν μικρές ποσότητες αίματος, ωστόσο μια αιμορραγία που συνεχίζεται ή δεν έχει διερευνηθεί στο παρελθόν χρειάζεται αξιολόγηση.

2. Ξαφνική αλλαγή στις κενώσεις

Δεν υπάρχει ένας «σωστός» αριθμός κενώσεων που να ισχύει για όλους. Το σημαντικό είναι τι θεωρείται φυσιολογικό για κάθε άνθρωπο και αν αυτό αλλάξει ξαφνικά.

Ένας άνθρωπος που είχε σταθερά μία κένωση την ημέρα και ξαφνικά αρχίζει να πηγαίνει δύο ή τρεις φορές, με πιο χαλαρά κόπρανα, θα πρέπει να παρακολουθήσει την αλλαγή.

Το ίδιο ισχύει για μια αιφνίδια και επίμονη δυσκοιλιότητα.

Μια αλλαγή που διαρκεί μία ή δύο ημέρες και στη συνέχεια υποχωρεί μπορεί να σχετίζεται με πολλούς προσωρινούς παράγοντες. Όταν, όμως, μια διαφορετική συνήθεια στις κενώσεις επιμένει για περίπου δύο εβδομάδες, είναι σκόπιμο να συζητηθεί με γιατρό.

3. Επίμονος κοιλιακός πόνος

Ο πόνος στην κοιλιά είναι ένα εξαιρετικά συχνό σύμπτωμα και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν σχετίζεται με καρκίνο.

Όταν, όμως, επιμένει, επανέρχεται συχνά ή συνοδεύεται από άλλες αλλαγές στη λειτουργία του εντέρου, χρειάζεται διερεύνηση.

Οι όγκοι του εντέρου μπορούν να προκαλέσουν κοιλιακό πόνο, αν και το συγκεκριμένο σύμπτωμα μπορεί να εμφανιστεί και σε πολλές άλλες παθήσεις.

4. Επίμονο φούσκωμα

Το φούσκωμα είναι επίσης ιδιαίτερα συνηθισμένο και συνήθως δεν αποτελεί ένδειξη σοβαρής νόσου.

Εάν, όμως, εμφανιστεί χωρίς προφανή λόγο, είναι διαφορετικό από αυτό που συνήθως βιώνει κάποιος ή επιμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα, αξίζει να διερευνηθεί.

Οι διαταραχές στη λειτουργία του εντέρου μπορούν να προκαλέσουν αίσθημα έντονης διάτασης ή φουσκώματος, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχουν με αλλαγές στις κενώσεις ή πόνο.

5. Απώλεια βάρους χωρίς προσπάθεια

Η ανεξήγητη απώλεια βάρους αποτελεί ακόμη ένα σύμπτωμα που χρειάζεται προσοχή.

Οι παθήσεις του εντέρου, περιλαμβανομένων ορισμένων μορφών καρκίνου, μπορούν να επηρεάσουν την πέψη, την όρεξη και γενικότερα τη λειτουργία του οργανισμού.

Μια αισθητή απώλεια κιλών χωρίς αλλαγή στη διατροφή, αύξηση της άσκησης ή κάποια άλλη προφανή αιτία είναι επομένως κάτι που πρέπει να συζητηθεί με γιατρό.

Γιατί είναι εύκολο να αγνοήσουμε τα σημάδια

Η δυσκολία με τον καρκίνο του παχέος εντέρου είναι ότι πολλά από τα πιθανά προειδοποιητικά σημάδια δεν εμφανίζονται αποκλειστικά στη συγκεκριμένη νόσο.

Αιμορροΐδες, σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, διατροφικές αλλαγές, λοιμώξεις και άλλες παθήσεις μπορούν να προκαλέσουν παρόμοια συμπτώματα.

Αυτό σημαίνει ότι η παρουσία ενός από αυτά τα σημάδια δεν ισοδυναμεί με διάγνωση καρκίνου.

Σημαίνει, όμως, ότι μια αλλαγή που είναι ασυνήθιστη, ανεξήγητη ή επίμονη δεν πρέπει να παραμένει χωρίς διερεύνηση.

Η έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής συμβουλής είναι ιδιαίτερα σημαντική. Είναι προτιμότερο ένα σύμπτωμα να ελεγχθεί και να αποδειχθεί ότι οφείλεται σε κάτι λιγότερο σοβαρό, παρά να αγνοηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το βασικό μήνυμα είναι απλό: γνωρίζουμε τι είναι φυσιολογικό για το σώμα μας και δίνουμε σημασία στις αλλαγές που επιμένουν.

ygeiamou.gr