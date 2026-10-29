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Σε τροποποίηση της διαδικασίας αποζημίωσης προϊόντων τεχνητού δέρματος προχώρησε ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), καταργώντας την προηγούμενη διαδικασία εξασφάλισης προέγκρισης για συγκεκριμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση σοβαρών εγκαυμάτων, τραυμάτων, χρόνιων ελκών και χειρουργικών τραυμάτων.

Η αλλαγή αφορά οκτώ προϊόντα τεχνητού δέρματος – υποκατάστατου χορίου, τα οποία περιλαμβάνονται στον σχετικό κατάλογο του ΓεΣΥ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΥ προς πλαστικούς χειρουργούς, γενικούς χειρουργούς, κωδικοποιητές νοσηλευτηρίων και παρόχους προϊόντων, η χρήση των συγκεκριμένων υλικών θα διέπεται πλέον από καθορισμένες ενδείξεις αποζημίωσης και τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου αυτόματης προέγκρισης.

Η κατάργηση της προηγούμενης διαδικασίας δεν συνεπάγεται ανεξέλεγκτη χρήση ή αποζημίωση των προϊόντων χωρίς προϋποθέσεις, καθώς ο Οργανισμός διατηρεί συγκεκριμένα κριτήρια και απαιτήσεις τεκμηρίωσης.

Οι τέσσερις περιπτώσεις που καλύπτει το ΓεΣΥ

Με βάση τις νέες οδηγίες, ο ΟΑΥ αποζημιώνει τη χρήση τεχνητού δέρματος εφόσον συντρέχει τουλάχιστον μία από τέσσερις κλινικές ενδείξεις.

Η πρώτη αφορά βαθιά εγκαύματα, συγκεκριμένα εγκαύματα τρίτου βαθμού ή βαθιού δευτέρου βαθμού.

Η δεύτερη αφορά τραυματικές πληγές και σοβαρά ατυχήματα, όπου απαιτείται η χρήση των συγκεκριμένων προϊόντων.

Στην τρίτη κατηγορία περιλαμβάνονται χρόνια έλκη, όπως τα διαβητικά έλκη και τα έλκη πίεσης.

Η τέταρτη αφορά χειρουργικές εκτομές, όπως οι περιπτώσεις στις οποίες έχει προηγηθεί αφαίρεση όγκων του δέρματος.

Η ύπαρξη τουλάχιστον μίας από αυτές τις ενδείξεις αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποζημίωση της χρήσης των προϊόντων.

Υποχρεωτικές οι φωτογραφίες του τραύματος

Ιδιαίτερη σημασία έχει η απαίτηση του ΟΑΥ για φωτογραφική τεκμηρίωση.

Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο αυτόματης προέγκρισης που συνοδεύει την ανακοίνωση, κάθε απαίτηση αποζημίωσης πρέπει να περιλαμβάνει φωτοτεκμηρίωση της περιοχής στην οποία χρησιμοποιείται το τεχνητό δέρμα.

Στη φωτογραφική τεκμηρίωση πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία ταυτοποίησης του ασθενούς, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία λήφθηκε η φωτογραφία.

Οι επαγγελματίες υγείας καλούνται επίσης να επιλέγουν την κλινική ένδειξη που αντιστοιχεί στην περίπτωση του ασθενούς και να επιβεβαιώνουν ότι έχουν μεταφορτώσει το απαιτούμενο φωτογραφικό υλικό.

Παράλληλα, απαιτείται επιβεβαίωση ότι οι πληροφορίες που καταχωρίζονται είναι ακριβείς, πλήρεις και έγκυρες.

Ποια προϊόντα αφορά η αλλαγή

Η νέα διαδικασία εφαρμόζεται σε οκτώ καταχωρίσεις προϊόντων τεχνητού δέρματος, οι οποίες ανήκουν στις σειρές Nevelia και NovoSorb BTM ενώ η τροποποίηση αφορά αποκλειστικά καθορισμένα προϊόντα και δεν συνιστά γενική κατάργηση της διαδικασίας προέγκρισης για όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που αποζημιώνονται μέσω του ΓεΣΥ.

Τι αλλάζει για τα νοσηλευτήρια και τους χειρουργούς

Με τη νέα ρύθμιση, η προηγούμενη διαδικασία εξασφάλισης προέγκρισης για τα συγκεκριμένα προϊόντα παύει να εφαρμόζεται.

Ωστόσο, οι πάροχοι οφείλουν να ακολουθούν τη διαδικασία αυτόματης προέγκρισης, συμπληρώνοντας το προβλεπόμενο ερωτηματολόγιο και προσκομίζοντας τη σχετική τεκμηρίωση.

Η αλλαγή αφορά άμεσα τις χειρουργικές ειδικότητες που χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα προϊόντα, αλλά και τους κωδικοποιητές των νοσηλευτηρίων, οι οποίοι συμμετέχουν στη διαδικασία καταχώρισης των απαιτήσεων αποζημίωσης.

Για τους ασθενείς, η ανακοίνωση αποσαφηνίζει τις περιπτώσεις στις οποίες το ΓεΣΥ αποζημιώνει τη χρήση των συγκεκριμένων υποκατάστατων χορίου.

Ο ΟΑΥ δεν ανακοινώνει επέκταση των κλινικών ενδείξεων πέραν των τεσσάρων κατηγοριών που περιγράφονται στο σχετικό έγγραφο.