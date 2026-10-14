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Δεκαπέντε χιλιάδες και κάτι επισκέψεις καταγράφηκαν ολόκληρο το 2025 στα εφημερεύοντα ιατρεία του ΓεΣΥ, ενός Συστήματος που έχει εγγεγραμμένους σχεδόν ένα εκατομμύριο δικαιούχους.

Στόχος των εφημερευόντων ιατρείων, είναι να έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες να εξυπηρετούνται, σε μη εργάσιμες ώρες και ημέρες, όταν προκύπτει πρόβλημα υγείας που δεν μπορεί να περιμένει μέχρι την επόμενη ημέρα, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΑΥ, οι επισκέψεις αυξήθηκαν από 12.185 το 2023 σε 13.840 το 2024 και έφτασαν τις 15.168 το 2025. Από αυτές, 8.399 αφορούσαν παιδιά και 6.769 ενήλικες.

Τις περισσότερες επισκέψεις το 2025 κατέγραψε η Λευκωσία, με 3.809, και ακολούθησαν η Πάφος με 3.623, η Λάρνακα με 3.385, η Αμμόχωστος με 3.114 και η Λεμεσός με 1.237.

Με στόχο την ενίσχυση του θεσμού και την αύξηση της προσέλευσης των ασθενών ώστε να εξυπηρετούνται, όταν συντρέχει λόγος από τα εφημερεύοντα ιατρεία χωρίς να προκαλείται συμφόρηση στα ΤΑΕΠ, ο ΟΑΥ, προχωρεί στην εκστρατεία ενημέρωσης των δικαιούχων του Συστήματος.

Όπως αναφέρθηκε στον «Φ», «στόχος της εκστρατείας ενημέρωσης του Οργανισμού είναι να γνωρίζουν περισσότεροι δικαιούχοι πότε μπορούν να απευθυνθούν στις υπηρεσίες εφημερίας προσωπικών γιατρών και πώς να έχουν πρόσβαση σε αυτές».

«Με σαφή και πρακτική ενημέρωση, θέλουμε να βοηθήσουμε τους πολίτες να αξιοποιούν σωστά τις υπηρεσίες, όταν προκύπτει ανάγκη τα Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες».

Η εκστρατεία επικεντρώνεται, συνεπώς, «στην ενημέρωση για μια υπηρεσία που ήδη προσφέρεται μέσω του ΓεΣΥ, ώστε οι δικαιούχοι να γνωρίζουν πώς μπορούν να την αξιοποιήσουν όταν τη χρειαστούν».

Τα εφημερεύοντα ιατρεία του ΓεΣΥ λειτουργούν κάθε Σάββατο και Κυριακή, καθώς και τις δημόσιες αργίες από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, ενώ η τηλεφωνική εξυπηρέτηση αρχίζει στις 10:30 π.μ.

Οι δικαιούχοι που χρειάζονται ιατρική φροντίδα κατά τις συγκεκριμένες ημέρες πρέπει πρώτα να επικοινωνούν τηλεφωνικά με την υπηρεσία εφημερίας της επαρχίας τους, ώστε να γίνεται αξιολόγηση των συμπτωμάτων τους και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να διευθετείται ραντεβού για εξέταση από προσωπικό γιατρό.

