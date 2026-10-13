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Σε μελέτη βιωσιμότητάς τους προχωρούν τα ιδιωτικά φαρμακεία, με τον Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο να ετοιμάζεται να θέσει τα αποτελέσματα ενώπιον του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για νέα διαπραγμάτευση.

Οι φαρμακοποιοί, μεταξύ άλλων, εντοπίζουν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο συνταγογράφησης φαρμάκων εντός Γενικού Συστήματος Υγείας, αφού, όπως εξήγησε μιλώντας στον «Φ» ο πρόεδρος του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Πλούταρχος Γεωργιάδης, «διαπιστώνουμε ότι έχει ξεπεράσει το 50% η αύξηση στη συνταγογράφηση ακριβών πλέον φαρμάκων με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το κόστος των αποθεμάτων που πρέπει να διαθέτει ένα φαρμακείο για να είναι σε θέση να εξυπηρετεί χωρίς ταλαιπωρία τους ασθενείς».

«Όταν παρατηρούμε ότι η συνταγογράφηση κινείται προς την κατεύθυνση των πιο ακριβών φαρμάκων στον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων του ΓεΣΥ, ως φαρμακοποιοί προσαρμόζουμε τις παραγγελίες μας στη βάση των αναγκών αυτών. Αυτό σημαίνει ότι μεταβάλλεται και το κόστος για τα φαρμακεία και κάπως πρέπει αυτό το κόστος να καλυφθεί με τον προϋπολογισμό μας στο Σύστημα».

Ως ΠΦΣ, είπε συνεχίζοντας, «επειδή παρατηρούμε ότι υπάρχει και σε αυτό το θέμα πρόβλημα με την εκτέλεση των συνταγών, θεωρούμε ότι ορθότερο θα ήταν οι γιατροί να συνταγογραφούν τη φαρμακευτική ουσία και όχι την επωνυμία του κάθε σκευάσματος. Με αυτό τον τρόπο θα υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και για τους ασθενείς, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις μας ζητούν να συνεχίσουν με το φάρμακο που λάμβαναν προηγουμένως έστω και αν πρέπει να πληρώσουν συνεισφορά και να μην προχωρήσουν στην αλλαγή που έκανε ο γιατρός, ο οποίος επέλεξε το αντίστοιχο φθηνότερο φάρμακο στον κατάλογο του ΓεΣΥ».

Τέλος, οι φαρμακοποιοί, είπε ο κ. Γεωργιάδης, «για πολλοστή φορά θέτουμε το ζήτημα των αναλωσίμων, των ακριβών αναλωσίμων και ιατρικών ειδών. Υπενθυμίζουμε ότι επί πανδημίας και για να καλύψουμε τις έκτακτες, τότε ανάγκες, συναινέσαμε στην αποζημίωση των ειδών αυτών στη βάση της αποζημίωσης των φαρμάκων.

Υπάρχει όμως μια μεγάλη διαφορά. Κάποια από αυτά τα αναλώσιμα ή τους ιατρικούς εξοπλισμούς κοστίζουν χιλιάδες. Αυτή στη στιγμή ακόμα και αν ο φαρμακοποιός πλήρωσε €1000, θα αποζημιωθεί στο €1.60 και θα περιμένει μετά να γίνει η καταβολή του κόστους από τον ΟΑΥ. Αυτή η διαδικασία σίγουρα επηρεάζει τη ρευστότητα των φαρμακείων και κατ΄επέκταση την ομαλή λειτουργία τους».

«Πρέπει να πούμε βεβαίως ότι το συγκεκριμένο θέμα βρίσκεται υπό συζήτηση με τον ΟΑΥ εδώ και αρκετό καιρό και καταβάλλονται προσπάθειες για εξεύρεση κάποιας λύσης».

Τα διάφορα αυτά ζητήματα, είπε καταλήγοντας, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου, «έχουν δημιουργήσει μια πολύ δύσκολη κατάσταση για τα ιδιωτικά φαρμακεία την οποία πρέπει να αποτυπώσουμε και να συζητήσουμε στη συνέχεια με τον ΟΑΥ».

«Για το λόγο αυτό, και επειδή όταν θα έρθει η ώρα της διαπραγμάτευσης, θέλουμε να έχουμε τεκμηριωμένα δεδομένα ενώπιόν μας, προχωρούμε στην εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας. Να δούμε το πρόβλημα στη βάση δεδομένων, να δούμε τις πραγματικές διαστάσεις αυτού του προβλήματος και να μπορούμε έτσι να τεκμηριώσουμε τις θέσεις, απόψεις και σίγουρα τις απαιτήσεις μας από τον Οργανισμό».