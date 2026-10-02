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Σημαντικό βήμα για τον περιορισμό της ταλαιπωρίας που προκαλούσε σε ογκολογικούς ασθενείς και γιατρούς η διαδικασία των ονομαστικών αιτημάτων φαίνεται να αποδίδει η μεγάλη αναθεώρηση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων του ΓεΣΥ.

Συνολικά 90 θεραπείες ή συνδυασμοί θεραπειών αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο της δημιουργίας ή επικαιροποίησης 17 ογκολογικών πρωτοκόλλων, με τη διαδικασία αξιολόγησης σε επίπεδο ΣΕΦ να έχει ολοκληρωθεί για όλες.

Οι περισσότερες από τις θεραπείες έχουν ήδη ενταχθεί στον κατάλογο του ΓεΣΥ και, κατά συνέπεια, δεν χρειάζεται πλέον να εξασφαλίζονται μέσω της ξεχωριστής διαδικασίας των ονομαστικών αιτημάτων. Για έναν μικρό αριθμό θεραπειών η επιστημονική αξιολόγηση έχει μεν ολοκληρωθεί, ωστόσο εκκρεμεί η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων πριν από την ένταξή τους στον κατάλογο.

Το αποτέλεσμα της αλλαγής αρχίζει ήδη να αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Η Ογκολογική Εταιρεία Κύπρου ανακοίνωσε ότι στο δεύτερο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε μείωση των ονομαστικών αιτημάτων κατά 23,4% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο, ενώ, όπως αναφέρει, οι χρόνοι αναμονής έχουν περιοριστεί σημαντικά και οι θεράποντες γιατροί, και κατ’ επέκταση οι ασθενείς, ενημερώνονται πλέον σε σύντομο χρονικό διάστημα για την έκβαση των αιτημάτων τους.

Από τον μαστό μέχρι το πάγκρεας

Τα 17 πρωτόκολλα καλύπτουν μεγάλο φάσμα κακοηθειών. Αφορούν καρκίνο μαστού, ωοθηκών, ενδομητρίου και τραχήλου της μήτρας, καρκίνο πνεύμονα, στομάχου, οισοφάγου και γαστροοισοφαγικής συμβολής, παγκρέατος και χοληφόρων, ηπατοκυτταρικό καρκίνο, καρκίνο παχέος εντέρου, προστάτη, ουροθηλιακό καρκίνο και καρκίνο νεφρού, καθώς και μελάνωμα, νευροενδοκρινικούς όγκους, μη μελανοκυτταρικούς καρκίνους του δέρματος και σαρκώματα μαλακών μορίων.

Στο πλαίσιο της διαδικασίες αυτής, επανεξετάστηκαν οι θεραπευτικές επιλογές που περιλαμβάνονται στα πρωτόκολλα για τους συγκεκριμένους καρκίνους και μέσα από αυτή τη διαδικασία πέρασαν από αξιολόγηση οι 90 θεραπείες και συνδυασμοί θεραπειών.

Για τη μεγάλη πλειονότητα η διαδικασία έχει πλέον προχωρήσει μέχρι την ένταξη στον κατάλογο του ΓεΣΥ. Αυτό σημαίνει ότι, όταν πληρούνται τα προβλεπόμενα κριτήρια του αντίστοιχου πρωτοκόλλου, η πρόσβαση στη θεραπεία δεν εξαρτάται πλέον από την εξέταση ξεχωριστού ονομαστικού αιτήματος αλλά από άλλες κατά πολύ λιγότερο χρονοβόρες διαδικασίες.

Τέσσερις κατηγορίες με εκκρεμότητες

Δεν έχει, ωστόσο, κλείσει ολόκληρος ο κύκλος. Για ορισμένες από τις θεραπείες που έχουν ήδη αξιολογηθεί εκκρεμεί ακόμη η διαδικασία διαπραγμάτευσης πριν από την τελική ένταξή τους στον κατάλογο.

Οι εκκρεμότητες αφορούν θεραπείες για καρκίνο παχέος εντέρου, μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, καρκίνο κεφαλής και τραχήλου και ουροθηλιακό καρκίνο.

«Απέδωσαν οι συντονισμένες ενέργειες»

Η Ογκολογική Εταιρεία Κύπρου, σε ανακοίνωσή της με την οποία επανέρχεται στο ζήτημα των ονομαστικών αιτημάτων, κάνει λόγο για θετική εξέλιξη και αποδίδει το αποτέλεσμα στις συντονισμένες ενέργειες της ίδιας και του ΟΑΥ.

Όπως αναφέρει, έχει πλέον εξομαλυνθεί η ολοκλήρωση της επικαιροποίησης και αναθεώρησης των θεραπευτικών πρωτοκόλλων στην Ογκολογία, εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων. Παράλληλα, υπογραμμίζει τόσο τη μείωση κατά 23,4% των ονομαστικών αιτημάτων όσο και τον σημαντικό περιορισμό των χρόνων αναμονής.

Η ΟΕΚ ευχαριστεί τους ογκολόγους-μέλη της και τον ΟΑΥ για τη συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί τον Ιούνιο του 2025. Τ

ην ίδια ώρα, ξεκαθαρίζει ότι θεωρεί πως η προσπάθεια δεν τελειώνει εδώ: δηλώνει ότι θα συνεχίσει να επιδιώκει την καθιέρωση τακτικής, ετήσιας αναθεώρησης των πρωτοκόλλων, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση των ογκολογικών υπηρεσιών.