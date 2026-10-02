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Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη παρουσίαση του BYD DOLPHIN G DM–i σε μια λαμπερή βραδιά γεμάτη ενέργεια και τεχνολογία.

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από μια εντυπωσιακή βραδινή γιορτή γεμάτη ζωντανά vibes, έντονους ρυθμούς, διαδραστικά παιχνίδια, ένα φαντασμαγορικό light show και live performance που ξεσήκωσε τους παρευρισκόμενους.Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, δημοφιλείς influencers, καθώς και φίλοι της μάρκας, οι οποίοι γιόρτασαν την άφιξη του νέου μοντέλου σε μία ατμόσφαιρα που συνδύαζε την καινοτομία με τη διασκέδαση.

Η BYD (Build Your Dreams), ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων Νέας Ενέργειας παγκοσμίως, διοργάνωσε αυτή τη μοναδική βραδιά για την υποδοχή του πρώτου και μοναδικού Super Hybrid στην κατηγορία των B-Hatchback, που κάνει την πρεμιέρα του στην κυπριακή αγορά.

Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το νέο Super Hybrid, το οποίο αναπτύχθηκε αποκλειστικά για την ευρωπαϊκή αγορά και επαναπροσδιορίζει την κατηγορία Β. Με την πρωτοποριακή τεχνολογία Super Hybrid DM-i (Dual Mode intelligence) της BYD, το μοντέλο συνδυάζει συμπαγείς διαστάσεις, την πρακτικότητα ενός οικογενειακού αυτοκινήτου και αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία άνω των 100 χιλιομέτρων.

Παράλληλα, αποτελεί το πιο προσιτό Super Hybrid της κυπριακής αγοράς και το πρώτο και μοναδικό μοντέλο της κατηγορίας του που προσφέρει τη συγκεκριμένη υβριδική τεχνολογία.

Το BYD DOLPHIN G DM-i σχεδιάστηκε για όσους αναζητούν ένα προσιτό και ευέλικτο αυτοκίνητο, συνδυάζοντας τη δυνατότητα μηδενικών εκπομπών ρύπων ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος με την ελευθερία μεγάλων αποστάσεων ενός υβριδικού:

Ηλεκτρική εμπειρία: Ο εμπρόσθιος ηλεκτροκινητήρας σε συνδυασμό με την προηγμένη Blade Battery προσφέρουν άμεση επιτάχυνση και επαρκή αυτονομία για τις καθημερινές μετακινήσεις χωρίς χρήση βενζίνης.

Μεγάλες αποστάσεις: Το έξυπνο υβριδικό σύστημα διαχειρίζεται την ενέργεια με τρόπο που ξεπερνά τα συμβατικά supermini.

Χαμηλή κατανάλωση: Η συνδυαστική κατανάλωση καυσίμου (με πλήρως φορτισμένη μπαταρία) περιορίζεται μόλις στα 1,4 λτ./100 χλμ.

Συνολική αυτονομία: Φτάνει έως και τα 1.040 χλμ. με πλήρη φόρτιση και γεμάτο ρεζερβουάρ.

Με τιμή εκκίνησης από €21.990, το BYD DOLPHIN G DM-i διατίθεται σε τέσσερις εκδόσεις: Active, Boost, Comfort & Sport και αποτελεί μία ιδανική πρόταση για οικονομική και ασφαλή μετακίνηση.

Για περισσότερες πληροφορίες για το μοντέλο, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.bydauto.com.cy