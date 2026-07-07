Η BYD συνεχίζει τη δυναμική της πορεία στην Κύπρο, εγκαινιάζοντας το τρίτο κατάστημά της, στο Metropolis Mall της Λάρνακας. Η νέα επένδυση του Alpan Group, επίσημου διανομέα της BYD στην Κύπρο και μέλους του Ομίλου Σφακιανάκη, ενισχύει σημαντικά την παρουσία της μάρκας και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να προσφέρει μία ολοκληρωμένη εμπειρία πελάτη, επενδύοντας διαρκώς σε σύγχρονες υποδομές και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Η επέκταση του δικτύου έρχεται σε μία περίοδο όπου η BYD καταγράφει εντυπωσιακή πορεία στην κυπριακή αγορά. Κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026 η μάρκα κατέκτησε την πρώτη θέση στις αθροιστικές εγγραφές Οχημάτων Νέας Ενέργειας (BEV και PHEV), ενώ το BYD SEAL U DM-i αποτελεί το δημοφιλέστερο plug-in hybrid μοντέλο της αγοράς, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι Κύπριοι στις προηγμένες τεχνολογίες και τα μοντέλα της εταιρείας.

Μία νέα εμπειρία πελάτη

Το νέο κατάστημα δεν αποτελεί απλώς έναν εκθεσιακό χώρο. Είναι ένα σύγχρονο σημείο επαφής με τις τεχνολογίες των αυτοκινήτων της BYD, όπου οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τα ηλεκτρικά και Super Hybrid μοντέλα της μάρκας, να ενημερωθούν από εξειδικευμένους συμβούλους πωλήσεων, experts στις τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης, και να πραγματοποιήσουν άμεσα test drive, σε ένα φιλικό και σύγχρονο περιβάλλον.

Το Metropolis Mall αποτελεί την ιδανική τοποθεσία για το νέο κατάστημα της BYD. Ως ένας σύγχρονος προορισμός που συνδυάζει αγορές, εστίαση και ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια, προσφέρει το ιδανικό περιβάλλον για να έρθουν οι επισκέπτες σε επαφή με τον κόσμο της BYD και να ζήσουν μία διαφορετική εμπειρία γύρω από το αυτοκίνητο.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Alpan Group και του Ομίλου Σφακιανάκη, κ. Σταύρος Τάκη, δήλωσε:

«Κάθε νέα επένδυση αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς την υλοποίηση του οράματός μας για μια πιο σύγχρονη και βιώσιμη κινητικότητα, προσιτή σε όλους. Με το νέο κατάστημα BYD στη Λάρνακα, ενισχύουμε την παρουσία μας στην Κύπρο και επαναπροσδιορίζουμε την εμπειρία του πελάτη.

Δεν δημιουργήσαμε απλώς έναν νέο εκθεσιακό χώρο, δημιουργήσαμε ένα νέο σημείο συνάντησης με το μέλλον της αυτοκίνησης. Με όραμα, συνέπεια και διαρκείς επενδύσεις, η BYD συνεχίζει να διαμορφώνει το μέλλον της βιώσιμης κινητικότητας στην Κύπρο.»

Με τρία σημεία πώλησης σε Λευκωσία, Λεμεσό και πλέον Λάρνακα, σε συνδυασμό με εξουσιοδοτημένη μονάδα after sales στο Τσέρι, η BYD διαθέτει πλέον ένα ολοκληρωμένο Δίκτυο που προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες πώλησης και after sales υψηλού επιπέδου σε ολόκληρη την Κύπρο.

Διεύθυνση: Metropolis Mall – 5 European Union Avenue, Larnaca, 6043 (πλησίον Εισόδου 1)

Ωράριο: Δευτέρα-Σάββατο: 10.0-20:00, Κυριακές & Αργίες 11:00-19:30