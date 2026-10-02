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Τη στήριξή του στην Αννίτα Δημητρίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας εκφράζει ο Πέτρος Παπαδόπουλος, με επιστολή προς τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ, ενόψει της έκτακτης συνεδρίας του σώματος στις 2 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ζητά να εφαρμοστεί πλήρως το Καταστατικό του κόμματος και να αρχίσει άμεσα η διαδικασία για την επιλογή του υποψηφίου του ΔΗΣΥ στις Προεδρικές Εκλογές.

Ο Επίτροπος Παραγωγής Πολιτικής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΔΗΣΥ και ex officio μέλος του Πολιτικού Γραφείου, Πέτρος Παπαδόπουλος, καταθέτει στην επιστολή του τόσο τη θέση του για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί όσο και την προσωπική πολιτική του άποψη για την υποψηφιότητα του κόμματος.

Όπως αναφέρει, στα 28 του χρόνια είναι ενδεχομένως από τα νεαρότερα μέλη του Πολιτικού Γραφείου και συμμετέχει για πρώτη φορά σε συνεδρία του σώματος, καλούμενος να τοποθετηθεί σε ζητήματα που, όπως σημειώνει, απασχολούν τον κόσμο της παράταξης.

Τονίζει ότι θα μπορούσε να επιλέξει «τη διπλωματική οδό» και να αποφύγει μια ουσιαστική τοποθέτηση, ωστόσο, όπως αναφέρει, αυτό δεν είναι το είδος πολιτικού πολιτισμού που επιθυμεί να εκπροσωπεί.

Ο Πέτρος Παπαδόπουλος υπογραμμίζει ότι προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η πορεία και η προκοπή του Δημοκρατικού Συναγερμού, σημειώνοντας ότι η παράταξη βρίσκεται πάνω από πρόσωπα και υποψηφίους. Αναφέρεται παράλληλα στην πολιτική παρακαταθήκη του Γλαύκου Κληρίδη, τονίζοντας ότι το καλό του κόμματος θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε πολιτικής απόφασης.

Ζητά πλήρη εφαρμογή του Καταστατικού

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία επιλογής υποψηφίου, ο Πέτρος Παπαδόπουλος χαρακτηρίζει «πρώτο και αδιαπραγμάτευτο ζήτημα» την πλήρη εφαρμογή του Καταστατικού του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Όπως σημειώνει, η διαδικασία για την επιλογή του υποψηφίου του κόμματος για την Προεδρία της Δημοκρατίας θα πρέπει να γίνει στη βάση των καταστατικών προνοιών, των αρμοδιοτήτων των συλλογικών οργάνων και των αποφάσεων που έχουν ήδη ληφθεί.

Παράλληλα, αναφέρει ότι το Πολιτικό Γραφείο θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη και να εφαρμόσει την εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου για άμεση έναρξη της διαδικασίας και διεξαγωγή των εσωκομματικών εκλογών.

Ο ίδιος σημειώνει ότι δεν θεωρεί ορθό να παρατείνεται η εκκρεμότητα ή να δημιουργούνται νέες διαδικασίες και πολιτικές διευθετήσεις εκτός του πλαισίου που προβλέπει το Καταστατικό.

Υπογραμμίζει ακόμη ότι η επιλογή του υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας αποτελεί κορυφαία κομματική διαδικασία και γι’ αυτό, όπως αναφέρει, θα πρέπει να είναι καθαρή, διαφανής και θεσμικά κατοχυρωμένη, δίνοντας στα μέλη του ΔΗΣΥ τη δυνατότητα να εκφράσουν τη βούλησή τους.

Στο ίδιο πλαίσιο, τονίζει ότι τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου έχουν ευθύνη να διασφαλίσουν ότι οι κανόνες θα εφαρμοστούν «χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς παρεκκλίσεις».

«Στηρίζω ανοικτά την Αννίτα Δημητρίου»

Ο Πέτρος Παπαδόπουλος ξεκαθαρίζει παράλληλα τη δική του θέση σε σχέση με το πρόσωπο που θεωρεί ότι πρέπει να είναι υποψήφιο του ΔΗΣΥ στις Προεδρικές Εκλογές.

«Η δική μου θέση είναι ξεκάθαρη», αναφέρει, δηλώνοντας ότι στηρίζει ανοικτά την Αννίτα Δημητρίου ως την υποψήφια που, κατά την άποψή του, πρέπει να εκπροσωπήσει τον Δημοκρατικό Συναγερμό.

Παράλληλα, καλεί τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους για το χρίσμα του κόμματος να εξετάσουν το ενδεχόμενο απόσυρσης του ενδιαφέροντός τους, ώστε, όπως σημειώνει, ο ΔΗΣΥ να προχωρήσει ενωμένος στις Προεδρικές Εκλογές.

Όπως αναφέρει, η παράταξη χρειάζεται αυτή τη στιγμή «καθαρότητα, ενότητα και πολιτική κατεύθυνση», ενώ εκφράζει την άποψη ότι μια παρατεταμένη εσωκομματική αντιπαράθεση μεταξύ πολλών υποψηφιοτήτων δεν θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Πέτρος Παπαδόπουλος σημειώνει ότι, κατά την προσωπική του θέση, όσοι άλλοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την υποψηφιότητα θα πρέπει να αξιολογήσουν την απόσυρσή τους, ώστε η παράταξη να προχωρήσει με κοινή υποψηφιότητα αυτή της Αννίτας Δημητρίου.

Αναφορά στους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους

Στην επιστολή του αναφέρεται και στα υπόλοιπα στελέχη που ενδιαφέρονται για το χρίσμα του ΔΗΣΥ, σημειώνοντας ότι πρόκειται για άξια πρόσωπα, με σημαντική πολιτική ιστορία, τα οποία, όπως τονίζει, σέβεται.

Προσθέτει, ωστόσο, ότι για να μην στηρίξει την Αννίτα Δημητρίου θα έπρεπε, όπως αναφέρει, να έχει εντοπίσει κάποια πολιτική αδυναμία στην ηγεσία της.

Ο ίδιος δηλώνει ότι αξιολογεί θετικά την παρουσία της στην ηγεσία του κόμματος.

«Μόνον καλά κι άριστα αξιολογώ την ηγεσία της Προέδρου Αννίτας Δημητρίου», αναφέρει, προσθέτοντας ότι, κατά την άποψή του, μετά την Προεδρία του Γλαύκου Κληρίδη, η Προεδρία της Αννίτας Δημητρίου είναι «ενδεχομένως μια από τις πιο επιτυχημένες».

«Έχετε την πλήρη στήριξή μου»

Ο Πέτρος Παπαδόπουλος επαναλαμβάνει στη συνέχεια την πλήρη στήριξή του προς την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ.

«Κυρία Πρόεδρε, έχετε την πλήρη στήριξή μου για τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας», αναφέρει.

Κλείνοντας την επιστολή του, αναφέρεται στην προοπτική εκλογής γυναίκας στην Προεδρία της Δημοκρατίας.

«Η ιστορία μάς χτυπάει την πόρτα για να εκλέξουμε την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Κύπρου. Δεν θα κωφεύσουμε! Και δεν θα σφυρίζουμε αδιάφορα! Ο κύβος ερρίφθη, κύριοι!», σημειώνει.