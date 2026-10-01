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Όταν η πολιτική πάψει να είναι μέρος της πολιτικής, επικρατούν οι μικροπολιτικές, τα κουτσομπολιά, το παρασκήνιο και, γενικότερα, η πολιτική μετατρέπεται σε φαρσοκωμωδία. Τραγικό αλλά, δυστυχώς, πέρα για πέρα αληθινό.

Τα όσα παρακολουθούμε αυτές τις μέρες να τεκταίνονται στο συναγερμικό στρατόπεδο δεν πρέπει να μας εκπλήσσουν. Είναι μια φυσιολογική εξέλιξη μιας πορείας φθοράς στην οποία έχει περιέλθει ο Δημοκρατικός Συναγερμός τα τελευταία χρόνια. Μια διαδρομή χωρίς πυξίδα και όραμα, η οποία φαίνεται να έχει ως αφετηρία και κινητήριο μοχλό τις προσωπικές φιλοδοξίες του καθενός.

Στον Δημοκρατικό Συναγερμό, η κρίση δεν είναι σημερινή. Ίσως τα προβλήματα να είχαν ξεκινήσει ακόμη και πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2023. Εκεί, όμως, ήταν το χρονικό σημείο κατά το οποίο το τραύμα βγήκε στην επιφάνεια και, όπως εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται, ήταν πολύ βαθύ.

Την ίδια ώρα, δεν έγινε οτιδήποτε ουσιαστικό και δραστικό για να επουλωθούν οι κομματικές πληγές. Η μόνη δραστική εξέλιξη ήταν η ανάδειξη, το Μάρτιο του 2023, της Αννίτας Δημητρίου στην ηγεσία του κόμματος.

Κάποιοι, προφανώς πολλοί, πίστεψαν και επένδυσαν στη δημοφιλία της και στην υψηλή αποδοχή που είχε ως μια νεαρή και αρκετά υποσχόμενη πολιτικός, η οποία είχε καταφέρει να εκλεγεί στην Προεδρία της Βουλής και να συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους προτίμησης, όχι μόνο στην επαρχία της, αλλά και, αναλογικά, να βρίσκεται μεταξύ των πρώτων σε ολόκληρη την Κύπρο.

Στην πορεία, όμως, διαφάνηκε ότι τίποτα δεν λειτούργησε σωστά και ότι, απλώς, όλα τα προβλήματα κρύβονταν κάτω από το χαλί.

Εκ των πραγμάτων, διαφαίνεται πλέον ξεκάθαρα ότι:

● Η διάσπαση στις προεδρικές εκλογές του 2023 ήταν βαθιά και μεγάλη. Πολύ μεγαλύτερη από αυτή που ενδεχομένως έβγαινε προς τα έξω.

● Η διαχείριση που έγινε στο διάστημα μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου γύρου, καθώς και η απόφαση για ψήφο κατά συνείδηση, αποδείχθηκαν λανθασμένες. Το κλίμα ήταν εκρηκτικό, με την επεισοδιακή συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου την Τρίτη μετά την πρώτη Κυριακή των εκλογών και τα επεισόδια που σημειώθηκαν να πληγώνουν βαθιά το κόμμα. Παράλληλα, έμεινε να αιωρείται ως εφιάλτης η όλη συζήτηση περί παράδοσης των μητρώων του κόμματος στο ΑΚΕΛ.

● Δεν έγινε ποτέ μία εις βάθος διευρυμένη πολιτική συζήτηση για την ήττα των προεδρικών εκλογών και τη διαχείριση που ακολούθησε.

● Η νέα ηγεσία του κόμματος, παρά τις υψηλές προσδοκίες που είχαν πολλοί από το πρόσωπό της, δεν κατάφερε να φέρει την ενότητα στην παράταξη. Ταυτόχρονα, σταδιακά άρχισε να διαμορφώνεται προς τα έξω μια εικόνα αδυναμίας παραγωγής πολιτικής. Η ευθύνη, βέβαια, γι’ αυτό δεν βαραίνει μόνο την Αννίτα Δημητρίου. Είτε αρέσει, είτε όχι σε κάποιους, είναι ολόκληρη η σημερινή ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού που εκπέμπει μια εικόνα έλλειψης πολιτικού βάρους και, ενίοτε, ακόμη και έλλειψης σοβαρότητας.

● Το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών ήταν ασφαλώς ευνοϊκό για τον ΔΗΣΥ και, ασφαλώς, δικαιούτο η ηγεσία του κόμματος να πανηγυρίζει για τη νίκη. Την ίδια ώρα, όμως, είναι προφανές ότι έγινε λανθασμένη πολιτική ανάγνωση του αποτελέσματος.

● Εντός και εκτός Πινδάρου, οι πολιτικές και οι αποφάσεις φαίνεται να κινούνται και να ελαύνονται γύρω από προσωπικές ατζέντες. Από το θέμα της υποψηφιότητας για τις προεδρικές εκλογές μέχρι την επόμενη μέρα στην ηγεσία του κόμματος. Για να μη θυμηθούμε και όσα λέγονται παρασκηνιακά για τα «μαγειρέματα» που έγιναν στις εσωκομματικές εκλογές για την υπόλοιπη ηγεσία, για το πώς αποκλείστηκαν κάποια άτομα και προωθήθηκαν άλλα.

● Η ιστορία της ψαροταβέρνας, ανεξάρτητα από το τι ειπώθηκε ή δεν ειπώθηκε στο συγκεκριμένο δείπνο, αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν σήμερα κάποια πράγματα στον Δημοκρατικό Συναγερμό.

● Ασφαλώς, για αυτή την κατάσταση πραγμάτων, ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Αβέρωφ Νεοφύτου έχουν τεράστια ευθύνη. Ανεξάρτητα από το πώς προσεγγίζει ο καθένας την κατάσταση στο κόμμα και ποια γραμμή εκφράζει, η πραγματικότητα είναι ότι οι δύο τέως έβαλαν, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, το στίγμα τους στη σημερινή κατάσταση πραγμάτων. Ούτε μπορεί ο Αβέρωφ Νεοφύτου σήμερα να ξεχνά όσα καταλόγιζε το 2023 στον Νίκο Χριστοδουλίδη χαρακτηρίζοντάς τον ως αποστάτη.