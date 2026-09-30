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Έκκληση για να σταματήσουν οι κόντρες στον ΔΗΣΥ και ιδιαίτερα τα χτυπήματα κάτω από τη μέση, απευθύνει ο Λουκάς Φουρλάς. Ο ευρωβουλευτής του κόμματος προτείνει να δουν ποιος είναι ο πιο εκλέξιμος και να προχωρήσουν με αυτόν για να εκλέξουν τον επόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

«Επιβάλλεται να κρατήσουμε το κόμμα ενωμένο σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες ώστε να καταφέρουμε να έχουμε περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε τις εκλογές και να εκλέξουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτή είναι η δικιά μου έκκληση. Αυτό είναι το δικό μου μήνυμα», αναφέρει ανάμεσα σε άλλα.

Αυτούσια η δήλωση του Λουκά Φουρλά

«Τα όσα συμβαίνουν στο Δημοκρατικό Συναγερμό αυτή τη στιγμή, προκαλούν απογοήτευση και προβληματισμό. Δεν είναι λίγες οι φορές που με δημόσιες παρεμβάσεις μου προσπάθησα όλο αυτό το διάστημα να μιλήσω για την ανάγκη ενότητας, διότι μόνο έτσι ένας Δημοκρατικός Συναγερμός μπορεί να δώσει λύσεις στα πολλά προβλήματα των πολιτών που παρακολουθούν και την κοινωνία, παρά ένας κατακερματισμένος Δημοκρατικός Συναγερμός που βγάζει προς τα έξω μία εικόνα μη συνοχής. Είναι ευθύνη, τεράστια ευθύνη όλων μας και απευθύνω έκκληση να σταματήσει αυτή η δημόσια αντιπαράθεση και προπαντός αυτά τα θλιβερά υπονοούμενα και τα χτυπήματα κάτω από τη μέση που προκαλούν ακόμα περισσότερο προβληματισμό.

Ας κάτσουμε λοιπόν ενωμένοι μέσω των διαδικασιών του κόμματος να δούμε ποιος είναι ο πιο εκλέξιμος, ποιος είναι ο πιο ικανός και να προχωρήσουμε να εκλέξουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ας αφήσουμε τη βάση του κόμματος όπως το έχουμε προδιαγράψει να μιλήσει και να αποφασίσει. Επιβάλλεται να κρατήσουμε το κόμμα ενωμένο σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες ώστε να καταφέρουμε να έχουμε περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε τις εκλογές και να εκλέξουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Αυτή είναι η δικιά μου έκκληση. Αυτό είναι το δικό μου μήνυμα.»