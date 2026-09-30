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Σημαντικές αλλαγές στην κυκλοφοριακή εικόνα της λεωφόρου Φανερωμένης στη Λάρνακα φέρνει ο σχεδιασμός για την αναδιαμόρφωσή της, στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της πόλης. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται μείωση των λωρίδων κυκλοφορίας σε τμήματα της λεωφόρου, δημιουργία κεντρικής διαχωριστικής νησίδας και ποδηλατοδρόμων, νέες φωτοελεγχόμενες διαβάσεις και παρόδιοι χώροι στάθμευσης.

Σε ανακοίνωση ο Δήμος Λάρνακας αναφέρει πως η αναδιαμόρφωση του άξονα της Λεωφόρου Φανερωμένης προωθείται και υλοποιείται υπό την εποπτεία του Τμήματος Δημοσίων Έργων, με βασικό στόχο την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και η την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

«Ο σχεδιασμός ενισχύει τις υποδομές για το ποδήλατο, ενώ παράλληλα επιδιώκει τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του οδικού δικτύου. Μέσα από τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις προωθείται μια πιο οργανωμένη και ασφαλής συνύπαρξη των διαφορετικών χρηστών του οδικού δικτύου» προστίθεται.

Σημαντική παράμετρος που λήφθηκε υπόψη κατά τον σχεδιασμό του έργου, προστίθεται, ήταν όπως όλες οι νέες ρυθμίσεις και παρεμβάσεις περιοριστούν εντός του υφιστάμενου οδικού εύρους, χωρίς επέκταση πέραν των υφιστάμενων ορίων του δρόμου. «Η παράμετρος αυτή αποτέλεσε βασικό περιορισμό κατά τη διαμόρφωση των επιμέρους κυκλοφοριακών ρυθμίσεων» αναφέρεται.

Αναφέρεται πως για το τμήμα από K-Cineplex μέχρι τον κυκλικό κόμβο 1ης Απριλίου (μήκους περίπου 900 μ.) η κυκλοφορία με κατεύθυνση προς τον κυκλικό κόμβο 1ης Απριλίου, θα διεξάγεται σε μία λωρίδα, ενώ στην αντίθετη κατεύθυνση, από τον κυκλικό κόμβο 1ης Απριλίου προς το K-Cineplex, διατηρούνται δύο λωρίδες κυκλοφορίας.

Μεταξύ των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας χωροθετείται κεντρική διαχωριστική νησίδα, η οποία απαγορεύει όλες τις δεξιόστροφες διακινήσεις στις παρόδιες οδούς. Εκατέρωθεν των λωρίδων κυκλοφορίας χωροθετείται ποδηλατόδρομος μονής κατεύθυνσης, παράλληλα με τη ροή των οχημάτων.

Στη συμβολή της Λεωφόρου με την οδό Εστιάδων, διατηρούνται τα υφιστάμενα φώτα τροχαίας. Στο εν λόγω τμήμα, δημιουργούνται τέσσερις φωτοελεγχόμενες διαβάσεις πεζών.

Στο τμήμα από κυκλικό κόμβο 1ης Απριλίου μέχρι Λεωφόρο Θεσσαλονίκης (μήκους περίπου 700 μ.), η κυκλοφορία με κατεύθυνση από τον κυκλικό κόμβο προς τη Λεωφόρο θα διεξάγεται σε μία λωρίδα, ενώ στην αντίθετη κατεύθυνση, διατηρούνται δύο λωρίδες κυκλοφορίας, ομοίως με το προηγούμενο τμήμα.

Μεταξύ των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας διατηρείται η κεντρική διαχωριστική νησίδα. Ο ποδηλατόδρομος χωροθετείται στο νότιο τμήμα και θα είναι αμφίδρομης κυκλοφορίας. Στο εν λόγω τμήμα, δημιουργούνται έξι φωτοελεγχόμενες διαβάσεις πεζών.

Στο τμήμα από τη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης μέχρι την οδό Αιγύπτου (μήκους περίπου 500 μ.), η κυκλοφορία θα διεξάγεται σε μία λωρίδα ανά κατεύθυνση (όπως είναι σήμερα), χωρίς κεντρική διαχωριστική νησίδα και οι παρόδιοι χώροι στάθμευσης διατηρούνται σε όλο το μήκος.

Ο ποδηλατόδρομος χωροθετείται στο νότιο τμήμα και θα είναι αμφίδρομης κυκλοφορίας. Στο εν λόγω τμήμα δημιουργούνται τέσσερις φωτοελεγχόμενες διαβάσεις πεζών.

Στο τμήμα από την οδό Αιγύπτου μέχρι την οδό Αρτέμιδος (μήκους περίπου 450 μ.), η κυκλοφορία θα διεξάγεται σε μία λωρίδα ανά κατεύθυνση.

Διευθετούνται εναλλάξ, κτιστή νησίδα και επιπρόσθετη λωρίδα για δεξιόστροφες διακινήσεις.

Ο ποδηλατόδρομος χωροθετείται εκατέρωθεν των λωρίδων κυκλοφορίας και είναι μονής κατεύθυνσης, παράλληλα με τη ροή των οχημάτων.

Στο τμήμα αυτό, διαμορφώνονται δύο φωτοελεγχόμενες διαβάσεις πεζών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η νέα κυκλοφοριακή διαχείριση της Λεωφόρου προέκυψε μετά από καταγραφή και επεξεργασία κυκλοφοριακών δεδομένων και ως αποτέλεσμα μικροπροσομοίωσης της κυκλοφορίας, η οποία εκπονήθηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Η μείωση του αριθμού των λωρίδων κυκλοφορίας συμβάλλει στην ενσωμάτωση ποδηλατόδρομου και άλλων παρεμβάσεων (λωρίδες πρασίνου, διαβάσεις πεζών, κλπ), μετατρέποντας τη Λεωφόρο Φανερωμένης σε ένα πιο ανθρωποκεντρικό περιβάλλον, βελτιώνοντας ουσιαστικά την οδική ασφάλεια και αντιμετωπίζοντας διαχρονικά προβλήματα της περιοχής (υψηλές ταχύτητες, άναρχη στάθμευση, ελλιπείς υποδομές για πεζούς κλπ). Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν σημαίνει απαραίτητα ότι διαφοροποιούν την ιεράρχηση του εν λόγω άξονα στο γενικότερο κυκλοφοριακό μοντέλο, συμπληρώνεται.

Αναφέρεται επίσης ότι το πλάτος των λωρίδων κυκλοφορίας έχει καθοριστεί από τον κλάδο μελετών του Τμήματος Δημοσίων Έργων με βάση τα ισχύοντα πρότυπα, παρόλες τις ανησυχίες του Δήμου Λάρνακας.

Η δημιουργία κεντρικής νησίδας ενισχύει την οδική ασφάλεια, καθώς διαχωρίζει τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και περιορίζει τα σημεία εμπλοκής μεταξύ των οχημάτων.

Ακόμη, σημειώνεται πως η δυνατότητα διατήρησης δεξιόστροφων κινήσεων εξετάστηκε στο πλαίσιο του σχεδιασμού και έχουν γίνει ανάλογες διευθετήσεις όπου αυτό ήταν εφικτό κατά μήκος της Λεωφόρου. Ειδικότερα, το θέμα της δεξιόστροφης κίνησης προς την οδό Καλύμνου τέθηκε ως αίτημα από τον Δήμο και εξετάστηκε από τους αρμοδίους. Ωστόσο, η υλοποίησή της δεν κατέστη εφικτή λόγω των γεωμετρικών περιορισμών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης θέσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διαμόρφωση της κεντρικής νησίδας συνεπάγεται για ορισμένες μετακινήσεις, την ανάγκη οι οδηγοί να κατευθύνονται από κυκλικό κόμβο σε κυκλικό κόμβο, προκειμένου να ακολουθήσουν την επιθυμητή κατεύθυνση. Ο Δήμος αναγνωρίζει ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση επιφέρει αλλαγές στις μέχρι σήμερα συνήθειες και πρακτικές διακίνησης και σε ορισμένες περιπτώσεις συνεπάγεται πρόσθετη διαδρομή. Ωστόσο, η πρόσθετη αυτή διαδρομή είναι περιορισμένη, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις παρέχεται εναλλακτικά η δυνατότητα πρόσβασης μέσω του τοπικού οδικού δικτύου των γειτονικών περιοχών. Για παράδειγμα, οδηγός που κατευθύνεται από την πόλη προς τον κυκλικό κόμβο του Κ-Cineplex και επιθυμεί να στρίψει στην οδό Καλύμνου, με τη νέα διαμόρφωση θα μπορεί είτε να συνεχίσει μέχρι τον κυκλικό κόμβο του Κ-Cineplex και να κάνει επαναστροφή, είτε να χρησιμοποιήσει το τοπικό οδικό δίκτυο, μέσω των οδών 1ης Απριλίου, Καισαρείας, Αγίου Γεωργίου Μακρύ, ώστε να φτάσει στην οδό Καλύμνου.

Εξάλλου, αναφέρεται ότι η δημιουργία του ποδηλατοδρόμου στη Λεωφόρο Φανερωμένης αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και συνεχούς δικτύου ποδηλατικών διαδρομών στην πόλη. Συνδέεται άμεσα με τον υφιστάμενο ποδηλατόδρομο της Λεωφόρου Γ. Χριστοδουλίδη και με τον νέο ποδηλατόδρομο της Λεωφόρου Νίκου και Δέσποινας Παττίχη και της Λεωφόρου Βάσου Λυσσαρίδη.

Ο Δήμος Λάρνακας «αναγνωρίζει τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί από πολίτες σε σχέση με την εφαρμογή των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά τις πιθανές καθυστερήσεις στη διακίνηση των οχημάτων λόγω της μείωσης των λωρίδων κυκλοφορίας και της κατάργησης των δεξιόστροφων διακινήσεων».

Στόχος του Δήμου «είναι μια πόλη για όλους, ασφαλής, υγιής και ανθρώπινη, όπου η μετακίνηση δεν θα προϋποθέτει απαραίτητα τη χρήση αυτοκινήτου. Μια πόλη στην οποία ιδιαίτερα οι νέοι μας θα μπορούν να μετακινούνται με ασφάλεια και μεγαλύτερη αυτονομία, χωρίς να εξαρτώνται συνεχώς από τους ενήλικες. Μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, με ποιότητα ζωής και υποδομές που συχνά θαυμάζουμε και αναγνωρίζουμε όταν ταξιδεύουμε στο εξωτερικό».

Σημειώνεται πως η εφαρμογή ενός έργου αυτής της κλίμακας είναι σημαντικό να παρακολουθείται και να αξιολογείται στην πράξη. «Ο Δήμος θα συνεχίσει να καταγράφει τα ζητήματα που προκύπτουν και να τα θέτει ενώπιον του Τμήματος Δημοσίων Έργων, ώστε, όπου διαπιστώνεται ανάγκη και υπάρχει τεχνική δυνατότητα, να εξετάζονται οι αναγκαίες βελτιώσεις και προσαρμογές, με βασικό γνώμονα την οδική ασφάλεια, την εύρυθμη λειτουργία της Λεωφόρου και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών» καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ