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Σε κλείσιμο κλινών νοσηλείας έχουν προχωρήσει ιδιωτικά νοσηλευτήρια του Γενικού Συστήματος Υγείας, καθώς η έλλειψη νοσηλευτών δεν τους επιτρέπει να λειτουργούν εντός των καθορισμένων από τη νομοθεσία πλαισίων.

Το πρόβλημα, όπως αποκάλυψε στον «Φ» ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων, Γιώργος Παντελίδης, που εκπροσωπεί τα νοσηλευτήρια του ιδιωτικού τομέα, «έχει ήδη επηρεάσει νοσηλευτήρια σε Λευκωσία και Λεμεσό και Λάρνακα και σίγουρα κατά διαστήματα επεκτείνεται και σε άλλα νοσοκομεία αναλόγως της στελέχωσης τους ανά περίοδο».

Σε μια περίπτωση, είπε ο πρόεδρος της ΟΕΒ, «νοσηλευτήριο υποχρεώθηκε να αφήσει αδρανές ολόκληρο τμήμα του, ενώ τα υπόλοιπα νοσηλευτήρια έχουν προχωρήσει σε κλείσιμο διψήφιου αριθμού κλινών το κάθε ένα. Προσπάθεια μας αυτή τη στιγμή, είναι να αποφύγουμε τις αναβολές χειρουργικών επεμβάσεων ή να μειώσουμε/ αναβάλουμε τις εισαγωγές ασθενών διότι εάν φθάσουμε και σε αυτό το σημείο σίγουρα θα επηρεαστούν και οι ασθενείς».

Δυστυχώς, είπε ο κ. Παντελίδης, «αν και γνωρίζουμε ότι το υπουργείο Υγείας έχει καταθέσει εδώ και μήνες σχετικές τροποποιήσεις στη Βουλή και αναμένουμε ότι την Πέμπτη θα προχωρήσει η συζήτηση τους, επί της ουσίας. το πρόβλημα της έλλειψης νοσηλευτών παραμένει και ταλαιπωρεί τον ιδιωτικό τομέα για τρίτο συνεχή χρόνο. Με λύπη μας, μάλιστα, διαπιστώνουμε ότι προκειμένου να επέλθει συναίνεση από πλευράς συνδικαλιστικών οργανώσεων, στις τροποποιήσεις έχουν ενταχθεί πρόνοιες οι οποίες κάθε άλλο παρά βοηθητικά θα λειτουργήσουν».

Για παράδειγμα, είπε ο πρόεδρος της ΟΕΒ, «γίνεται λόγος για γνώση της ελληνικής γλώσσας στο επίπεδο Β2. Εάν αυτό ευσταθεί, τότε σίγουρα θα περάσουν άλλα δύο χρόνια για να μπορέσουμε να στελεχώσουμε τα ιδιωτικά νοσοκομεία διότι αυτό το επίπεδο απαιτεί σχεδόν διετή παρακολούθηση μαθημάτων. Ως εκ τούτου, ακόμα και να ψηφιστεί η τροποποίηση θα είναι στην πραγματικότητα δώρον άδωρο για τα νοσοκομεία. Η γνώση της ελληνική γλώσσας κρίνεται και από τα νοσηλευτήρια ως επιθυμητή, ωστόσο, όταν την καθορίζουμε σε πολύ υψηλά επίπεδα σίγουρα εύκολα μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι εξυπηρετούμε άλλους σκοπούς».

Άλλωστε, πρόσθεσε, «έχει μπει ως όριο για ξένους νοσηλευτές το 10% επί του συνόλου των νοσηλευτών της κάθε δομής. Αν, δηλαδή, ένα νοσοκομείο έχει 100 νοσηλευτές, θα δικαιούται να εργοδοτεί 10 από τρίτες χώρες. Ο αριθμός αυτός είναι πολύ μικρός για να επηρεάσει τη συνεννόηση και τη σωστή ενημέρωση των ασθενών».

«Εάν υιοθετήσουμε το 10% επί του συνόλου των αναγκών που βάσει της μελέτης του υπουργείου Υγείας υπολογίζονται γύρω στους 600, εάν προσθέσουμε και άλλους 100 για τις νομοθεσίες που παραμένουν αδρανείς και αφορούν την ανακουφιστική φροντίδα και την κοινοτική νοσηλευτική, τότε φτάνουμε στους 700-750. Το 10% αφορά ένα πολύ μικρό αριθμό επαγγελματιών από τρίτες χώρες στον τομέα της υγείας για να γίνεται τόσο μεγάλο ζήτημα. Πρέπει να επαναλάβουμε, επίσης, ότι εμείς θεωρούμε το ποσοστό του 10% ως πολύ χαμηλό σε σχέση με το τι ισχύει για όλους τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας».

Τι προβλέπουν οι προτεινόμενες νομοθετικές αλλαγές

Στα δύο τροποποιητικά νομοσχέδια που εκκρεμούν στην κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας, περιλαμβάνονται τέσσερις βασικές αλλαγές:

Απαιτείται τουλάχιστον μέτρια γνώση της ελληνικής γλώσσας, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Ανώτατο ποσοστό 10% για την εργοδότηση νοσηλευτών και μαιών από τρίτες χώρες, επί του συνολικού αριθμού νοσηλευτών και μαιών κάθε νοσηλευτηρίου.

Οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες δεν θα μπορούν να αναλαμβάνουν καθήκοντα υπευθύνου βάρδιας.

Η άδεια άσκησης επαγγέλματος για υπηκόους τρίτων χωρών θα έχει διετή ισχύ, ενώ οι απόφοιτοι κυπριακών πανεπιστημίων θα εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης συγκεκριμένης βεβαίωσης κατά τη διαδικασία εγγραφής.

Σε μεγάλο βαθμό, η πορεία των τροποποιήσεων του υπουργείου Υγείας, θα εξαρτηθεί από τη στάση που θα τηρήσουν τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Απρίλιο, παραμονές των βουλευτικών εκλογών, η κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας αποφάσισε να μην προχωρήσει στη σχετική συζήτηση, επικαλούμενη την προεκλογική περίοδο και τις έντονες αντιδράσεις από πλευράς συνδικαλιστικών οργανώσεων. Ως εκ τούτου, το ενδιαφέρον στρέφεται, αυτή τη στιγμή, στους βουλευτές.

Σημαντικό και το παρασκήνιο που διαδραματίστηκε τους προηγούμενους μήνες, καθώς, όπως πληροφορούμαστε, τόσο από πλευράς συνδικαλιστικών οργανώσεων, όσο και από πλευράς ιδιωτών, υπήρξαν επαφές με κοινοβουλευτικά κόμματα αλλά και άλλους φορείς του τομέα της Υγείας. Με αυτά τα δεδομένα, την Πέμπτη κατά τη συζήτηση στη Βουλή, θα ξεκαθαρίσει και το σκηνικό, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί το διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την περασμένη άνοιξη μέχρι σήμερα.