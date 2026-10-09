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Αναστάτωση επικρατεί μεταξύ των ιδιωτών φαρμακοποιών, οι οποίοι, ενώ ανέμεναν να αρχίσει η παραλαβή των αντιγριπικών εμβολίων που είχαν παραγγείλει, ενημερώθηκαν αιφνιδιαστικά σήμερα το μεσημέρι ότι οι παραγγελίες τους δεν πρόκειται να εκτελεστούν.

Η εξέλιξη δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στον ιδιωτικό τομέα και κατ’επέκταση και στις χιλιάδες των πολιτών που εμβολιάζονται ιδιωτικά, με τον Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο (ΠΦΣ) να παρεμβαίνει προς τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, ζητώντας την εξεύρεση άμεσης λύσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ιδιωτικά φαρμακεία προχώρησαν στις προπαραγγελίες τους πριν από περίπου έξι μήνες, ακολουθώντας τη διαδικασία που τους είχε υποδειχθεί από την προμηθεύτρια εταιρεία.

Ωστόσο, σήμερα το μεσημέρι, αντί να παραλάβουν τα εμβόλια, έλαβαν γραπτή ενημέρωση ότι δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των παραγγελιών τους.

Όπως αναφέρεται στην ενημέρωση που έλαβαν, η αδυναμία προμήθειας αποδίδεται σε προβλήματα που προέκυψαν στον προγραμματισμό και στη διαδικασία παραγωγής, εξαιτίας της επικαιροποίησης και των τριών στελεχών του αντιγριπικού εμβολίου για την περίοδο 2026–2027.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε στους φαρμακοποιούς, είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να διατεθεί στην κυπριακή αγορά η ποσότητα που αναμενόταν.

Κάθε χρόνο παραγγέλνουν έως 50.000 εμβόλια

Το πρόβλημα δεν αφορά έναν αμελητέο αριθμό εμβολίων, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιωτικός τομέας παραγγέλνει κάθε χρόνο έως και 50.000 αντιγριπικά εμβόλια, τα οποία διατίθενται μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων.

Πρόκειται για εμβόλια που προορίζονται, μεταξύ άλλων, για πολίτες οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις ομάδες που καλύπτονται από το κρατικό εμβολιαστικό πρόγραμμα, αλλά επιθυμούν να εμβολιαστούν έπειτα από συνεννόηση με τον γιατρό τους.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται, φοιτητές και άλλα άτομα που εξυπηρετούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Σύμφωνα με φαρμακοποιούς που επικοινώνησαν με το philenews, εάν δεν εξευρεθεί εναλλακτική πηγή προμήθειας, οι πολίτες αυτοί ενδέχεται να μείνουν χωρίς πρόσβαση στον αντιγριπικό εμβολιασμό κατά τη φετινή περίοδο.

Όπως πληροφορούμαστε ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος έχει ήδη αποταθεί στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες ενημερώνοντας για την αιφνιδιαστική ακύρωση των παραγγελιών και ζητώντας την παρέμβαση του Υπουργείου για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ο ΠΦΣ εισηγήθηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο να διατεθούν στα ιδιωτικά φαρμακεία ποσότητες από τα αντιγριπικά εμβόλια που έχει παραγγείλει το Υπουργείο Υγείας για τις ανάγκες του εμβολιαστικού προγράμματος.

Προς το παρόν, δεν έχει γίνει γνωστό κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα κάλυψης των αναγκών του ιδιωτικού τομέα από άλλες διαθέσιμες ποσότητες ή εάν το υπουργείο Υγείας θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο αίτημα του ΠΦΣ.