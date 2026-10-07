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Στη φάση της διανομής των αντιγριπικών εμβολίων περνά πλέον το εμβολιαστικό πρόγραμμα για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, με τους προσωπικούς γιατρούς να καλούνται να υποβάλουν τις παραγγελίες τους και τους πρώτους εμβολιασμούς να αφορούν τα άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω.

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ενημέρωσε τους προσωπικούς γιατρούς ενηλίκων ότι μπορούν να παραγγείλουν εμβόλια γρίπης από τις 6 μέχρι και τις 8 Οκτωβρίου, με μέγιστη ποσότητα τα 150 εμβόλια ανά παραγγελία.

Στο παρόν στάδιο διαθέσιμο είναι μόνο το Efluelda, το οποίο, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Υγείας, χορηγείται αποκλειστικά σε άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω.

Τι πρέπει να κάνουν οι άνω των 60

Για τους πολίτες η διαδικασία είναι απλή. Όσοι είναι 60 ετών και άνω και επιθυμούν να εμβολιαστούν για την εποχική γρίπη θα πρέπει να απευθύνονται στον προσωπικό τους γιατρό και να διευθετούν σχετικό ραντεβού.

Οι πολίτες δεν χρειάζεται να παραγγείλουν ή να προμηθευτούν οι ίδιοι το εμβόλιο. Οι ποσότητες διατίθενται μέσω των προσωπικών γιατρών, οι οποίοι αναλαμβάνουν και τη διενέργεια του εμβολιασμού για τους δικαιούχους του ΓεΣΥ. Το υπουργείο Υγείας έχει τοποθετήσει την έναρξη των εμβολιασμών με Efluelda στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

Η διανομή των εμβολίων συντονίζεται από ιδιωτική εταιρεία που έχει συμβληθεί με το υπουργείο Υγείας.

Αυτό σημαίνει ότι ο ακριβής χρόνος κατά τον οποίο κάθε προσωπικός γιατρός θα είναι σε θέση να αρχίσει να εμβολιάζει εξαρτάται και από την παραλαβή των δόσεων. Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τον γιατρό τους για τη διευθέτηση του ραντεβού.

Τι ισχύει για τα παιδιά

Διαφορετικό είναι προς το παρόν το σκηνικό για τα παιδιά και γενικότερα για τα άτομα κάτω των 60 ετών.

Σύμφωνα με το εμβολιαστικό πλάνο του υπουργείου Υγείας, δικαιούχοι αντιγριπικού εμβολιασμού είναι όλοι οι πολίτες άνω των έξι μηνών. Προτεραιότητα, ωστόσο, δίνεται στις ευάλωτες ομάδες και στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και ιδιαίτερα στους άνω των 60 ετών.

Για τα άτομα από έξι μηνών και άνω προβλέπεται η διάθεση του Vaxigrip TIV. Το συγκεκριμένο εμβόλιο, όμως, δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα φάση διανομής και το υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τη διάθεσή του.

Όταν αρχίσει η διάθεσή του, ο αντιγριπικός εμβολιασμός των δικαιούχων του ΓεΣΥ θα πραγματοποιείται από τους προσωπικούς γιατρούς ενηλίκων και παιδιών, κατόπιν ραντεβού.

Ιδιαίτερη προτεραιότητα προβλέπεται για παιδιά άνω των έξι μηνών που παρουσιάζουν συγκεκριμένους επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα, μεταξύ των οποίων άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες, καρδιακές παθήσεις, ανοσοκαταστολή, σακχαρώδης διαβήτης, χρόνια νεφροπάθεια ή ηπατοπάθεια και ορισμένα νευρολογικά ή νευρομυϊκά νοσήματα.

Στις ομάδες για τις οποίες συστήνεται ο εμβολιασμός περιλαμβάνονται επίσης όλα τα παιδιά ηλικίας άνω των έξι μηνών έως 17 ετών, καθώς και άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με βρέφη κάτω των έξι μηνών ή φροντίζουν ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα και αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από τη γρίπη.

Προτεραιότητα στις ευάλωτες ομάδες

Η διάθεση των εμβολίων θα γίνεται σταδιακά και οι προσωπικοί γιατροί καλούνται να προτεραιοποιούν τους ασθενείς τους ανάλογα με τις ποσότητες που παραλαμβάνουν και το ιατρικό ιστορικό κάθε δικαιούχου.

Το φετινό πλάνο καλύπτει συνολικά την προστασία έναντι των τριών βασικών αναπνευστικών ιών, εποχικής γρίπης, COVID-19 και RSV, με το υπουργείο Υγείας να διαθέτει δωρεάν τα σχετικά εμβόλια και σκευάσματα.

Τι πρέπει να κάνουν οι γιατροί

Από πλευράς τους, οι προσωπικοί γιατροί ενηλίκων καλούνται να υποβάλουν τις παραγγελίες τους για το εμβόλιο Efluelda από τις 6 μέχρι και τις 8 Οκτωβρίου, μέσω του ειδικού συνδέσμου που τους έχει αποστείλει ο ΟΑΥ, με μέγιστη ποσότητα τα 150 εμβόλια ανά παραγγελία.

Στην παρούσα φάση οι παραγγελίες αφορούν αποκλειστικά το Efluelda και, συνεπώς, τον εμβολιασμό ατόμων ηλικίας 60 ετών και άνω. Η διανομή των δόσεων συντονίζεται από ιδιωτική εταιρεία συμβεβλημένη με το υπουργείο Υγείας και ο χρόνος παράδοσης δεν καθορίζεται από τον ΟΑΥ.