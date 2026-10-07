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Στη σύλληψη 36χρονου, σχετικά με δύο διερευνώμενες υποθέσεις κλοπών, προχώρησαν στις 05/10/2026 μέλη της Αστυνομίας στη Λεμεσό.

Συγκεκριμένα, στις 06/05/2026 καταγγέλθηκε στην Αστυνομία ότι, μεταξύ των ημερομηνιών 28/04/2026 και 05/05/2026, κλάπηκαν από περιφραγμένο σταθμό της ΑΗΚ στην επαρχία Λεμεσού διάφορα εξαρτήματα μετασχηματιστών ρεύματος, δύο μπαταρίες φορτηγού και μία γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος.

Σε άλλη περίπτωση, στις 18/05/2026 καταγγέλθηκε στην Αστυνομία ότι, μεταξύ των ημερομηνιών 16/05/2026 και 18/05/2026, κλάπηκε από αποθήκη εταιρείας στην επαρχία Λεμεσού μεγάλος αριθμός εργαλείων.

Ο 36χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος σύλληψης και χθες οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο εξέδωσε διάταγμα εξαήμερης προσωποκράτησής του.

Tο ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.