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Πρώτη πτυχή

Το περίφημο δείπνο είναι πραγματικό γεγονός. Στην αρχή η κ. Αννίτα Δημητρίου απέκρυψε ότι πήρε μέρος στο δείπνο. Όταν ο επιχειρηματίας και ο εργοδοτούμενός του δημοσιογράφος το επιβεβαίωσαν η κ. Αννίτα επιβεβαίωσε ότι ήταν παρούσα στο δείπνο, αλλά αρνήθηκε παρασκηνιακή συμμετοχή σε συμφωνία για την εκλογή ΠτΒ. Την πολιτική συμφωνία ως σκοπό και αποτέλεσμα του γεύματος ανακοίνωσε μόνο ο Α.Ν. ΟΙ άλλοι μίλησαν απλώς για συνηθισμένη κοινωνική συνάντηση. Επομένως μόνο εικασίες μπορούν να γίνουν για τον σκοπό του γεύματος και για τις συμφωνίες.

Ημερομηνία του γεύματος

Θεωρώ, ότι πολύ σημαντική παράμετρος για τις εικασίες και τον σκοπό του δείπνου είναι η ημερομηνία πραγματοποίησής του. Αν το δείπνο πραγματοποιήθηκε πριν από τις 24 Μαϊου 2026, τότε μπορεί εύκολα να γίνει αποδεκτός ο ισχυρισμός, ότι το δείπνο ήταν συνηθισμένο κοινωνικό δείπνο, χωρίς ιδιαίτερο πολιτικό περιεχόμενο ή παρασκηνιακή πολιτική συμφωνία, όπως ισχυρίζονται οι τρεις από τους τέσσερις συνδαιτημόνες.

Αν όμως το δείπνο πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 25/5, μετά τις εκλογές, ως τη Τετάρτη 3/6, πριν από την πρώτη συνεδρία της νέας Βουλής, τότε οι συνθήκες δίνουν άλλο περιεχόμενο στο δείπνο. Εκείνο το δεκαήμερο πραγματοποιούνταν πολλές παρασκηνιακές συναντήσεις, τηλεφωνικές επικοινωνίες, βολιδοσκοπήσεις και προσπάθειες δημιουργίας πλειοψηφίας για την εκλογή του/της ΠτΒ. Θεωρώ πολύ πιθανόν οι υποψήφιοι/ες για τη θέση να έπαιρναν μέρος σε αυτές τις εντατικές, καθημερινές διαβουλεύσεις πριν από την ψηφοφορία. Και θεωρώ εντελώς απίθανο η κ. Αννίτα Δημητρίου να είχε χρόνο ή/και διάθεση να παραστεί σε ένα κοινωνικό δείπνο, εκτός αν είχε υπόψη της ότι σκοπός του γεύματος θα ήταν ακόμα και η προσπάθεια για προώθηση της υποψηφιότητάς της με διαμόρφωση της ψηφοφορίας.

Επομένως, θεωρώ πολύ πιθανό και λογικό τον ισχυρισμό του κ. Α.Ν., ότι ο εκδότης ζήτησε από τον κ. Α.Ν. να στηρίξει, με τον γνωστό τρόπο που του περνά, την υποψηφιότητα της Αννίτας. Πιθανόν να μην έγινε αναφορά σε αντάλλαγμα για την βοήθεια του κ. Α.Ν. Είναι όμως λογικό, από την όλη κουβέντα, ο κ. Α.Ν. μα συνήγαγε το συμπέρασμα, ότι το αντάλλαγμα θα ήταν, τουλάχιστον, ότι η κ. Δημητρίου δεν θα διεκδικούσε το χρίσμα του υποψηφίου του κόμματος και ο δρόμος θα ήταν ανοικτός για τον κ. Α.Ν. Και είναι πολύ φυσικό για τον κ. Α.Ν. να θεωρήσει ως αντάλλαγμα αυτό, γιατί η κ. Αννίτα του χρωστούσε εξ ολοκλήρου την προηγούμενη εκλογή της στην ΠτΒ, την οποία μόνο με την επέμβαση του κ. Α.Ν. μπορούσε να επιτύχει.

Επομένως, σύμφωνα με τη λογική, οι πιθανότητες να είναι ορθός ο ισχυρισμός του κ. Α.Ν. είναι πολύ περισσότερες από τις πιθανότητες για το αντίθετο.

Συνέπειες από την αποκάλυψη του δείπνου

Η αποκάλυψη του δείπνου και ο ισχυρισμός του κ. Α.Ν. προξένησαν πολιτικό σεισμό στα συλλογικά όργανα και την ηγεσία του ΔΗ.ΣΥ. Ο τρόπος με τον οποίο η Α.Δ. και η ηγεσία του ΔΗ.ΣΥ. αντιμετώπισαν αυτή την εκπληκτική αποκάλυψη δείχνει ότι προξενήθηκε μεγάλη σύγχυση στα μέλη της ηγεσίας. Η αντίδραση της ΠτΒ και της ηγεσίας του ΔΗ.ΣΥ. ήταν βεβιασμένη, σπασμωδική και έδειξε έλλειψη πολιτικής πείρας και διαχείρισης ξαφνικών πολιτικών προβλημάτων. Η βεβιασμένη ανακοίνωση της υποψηφιότητας για το χρίσμα της κ. Αννίτας και ο βεβιασμένος ορισμός επείγοντος χρονοδιαγράμματος για τις διαδικασίες υποβολής υποψηφίων και ψηφοφορίας για το χρίσμα του κόμματος δείχνουν την έλλειψη πείρας στη λήψη αποφάσεων.

Πολιτικές προεκτάσεις

Αν αυτά τα γεγονότα συνέβαιναν σε μια χώρα με μακρόχρονη πολιτική εμπειρία στον δημοκρατικό πολιτικό πολιτισμό και πολιτική κουλτούρα, θα είχαμε άμεση παραίτηση αξιωματούχων και όχι βεβιασμένη ανακοίνωση υποψηφιότητας και προκήρυξη διαδικασίας για επιλογή του υποψηφίου του κόμματος, δεκαέξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Τα κραυγαλέα συνθήματα περί ενότητας και συσπείρωσης του κόμματος στην πορεία για εκλογική νίκη ακούγονται σαν κραυγές αμηχανίας, που όμως δεν μπορούν να καλύψουν το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το κόμμα.

Συμπέρασμα

Το περίφημο δείπνο προξένησε πολιτικές δονήσεις και δημιούργησε συνθήκες βεβιασμένων ενεργειών, που δείχνουν ότι θα έχουμε πρωτόγνωρες συνθήκες, δραστηριότητες και εξελίξεις στην μακράν και θερμή προεκλογική περίοδο που θα έχει διάρκεια δεκαεπτά μηνών. Ελπίζουμε να μην πλήξουν τον πολιτικό πολιτισμό και τη δημοκρατική κουλτούρα, όπως εκδηλώθηκαν σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.