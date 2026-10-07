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Ο Όμιλος Εταιρειών Display Art Plc διοργανώνει για 11η συνεχή χρονιά την εξειδικευμένη έκθεση «ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 2026» που πραγματοποιείται από 16 μέχρι και 18 Οκτωβρίου στον χώρο της Κρατικής Έκθεσης Κύπρου με την συμμετοχή πέραν των 50 επιλεγμένων εκθετών.

Στην έκθεση παρουσιάζονται προϊόντα στις κατηγορίες DOMIKA, FURNITEC Decor & Accessories, KLIMATEC, ELECTROTEC, PROPERTY και πολλά άλλα.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της ανέγερσης, ανακαίνισης και επίπλωσης κατοικίας με προηγμένες τεχνολογικά εφαρμογές.

1. Σε δομικά υλικά, ενεργειακά υλικά και άλλα προϊόντα.

2.Σε σύγχρονες σχεδιαστικές προτάσεις και δημιουργίες διακόσμησης.

3.Σε οικιακές συσκευές θέρμανσης, φωτοβολταϊκών και άλλων προϊόντων εξοικονόμησης ενέργειας.

4.Σε λειτουργικές εφαρμογές και λύσεις με τηλεπικοινωνιακά – διαδικτυακά προϊόντα, συστήματα συναγερμού, και αυτοματισμούς.

5.Σε αγορά, ανέγερση η ανακαίνιση κατοικίας.

Μεταξύ άλλων συμμετέχουν οι εταιρείες PERGAMOS COSMOPOLITAN LIVING, BRETOHOME-BENESTROM, PANSTROMASEW, EUROLIFE, EYETOUCH, TRIKKIS ENERGY, JOHNSUN HEATERS, CHRYMARIS HOUSE, PRIMETEL, ELNIA, CONDEANA, VELUDAS INTERNATIONAL, EXEPAFIS CYPRUS, KRYPTO SECURITY CYPRUS και πολλοί άλλοι.

Η έκθεση είναι υπό την αιγίδα και στήριξη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), της Παγκύπριας Οργάνωσης Ελευθέρων Επαγγελματιών Μελετητών Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών (ΠΟΕΕΜ) και του Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ).

Την έκθεση αναμένεται να επισκεφθούν πέραν των 20.000 επισκεπτών.

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/10/2026 17.00 μ.μ. – 21.00 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/10/2026 14.00 μ.μ. – 21.00 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 18/10/2026 11.00 π.μ. – 21.00 μ.μ.

ΕIΣΟΔΟΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ €5,00

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 22485420

Διαδίκτυο: www.idanikikatoikia.net

Facebook: https://www.facebook.com/idealhomexpo/

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@displayartgroup.com