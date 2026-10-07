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Η ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων θυμίζει πλέον «κινούμενη άμμο», με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Eurostat να αποκαλύπτουν μια Ευρώπη κομμένη στα δύο.

Από τη μία πλευρά, χώρες όπως η Κύπρος και η Αυστρία βιώνουν μια πρωτοφανή κατασκευαστική και αγοραστική έκρηξη, ενώ από την άλλη, το Λουξεμβούργο και η Κροατία βρίσκονται αντιμέτωπες με μια πρωτόγνωρη κατάρρευση του όγκου των συναλλαγών. Ενώ η πλειονότητα των ευρωπαϊκών κρατών πιέζεται, η Κύπρος επιβεβαιώνει τον τίτλο ενός εκ των ισχυρότερων περιοχών real estate της Μεσογείου.

Οι τιμές των κατοικιών στην Κύπρο σημείωσαν εντυπωσιακή ετήσια αύξηση 7,9% το δεύτερο τρίμηνο του 2026, τρέχοντας πολύ πιο γρήγορα από τον μέσο όρο της ΕΕ (+4,7%). Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι καταγράφεται σταθερή άνοδος στα ενοίκια, τα οποία αυξήθηκαν κατά περίπου 4% σε σχέση με τον μέσο όρο του 2025 και η ζήτηση (όγκος συναλλαγών) παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με τον αριθμό των πωλήσεων να ενισχύεται κατά +13,6% το πρώτο τρίμηνο και +17,1% το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Σημαντικό είναι το στοιχείο ότι στην αγορά των ενοικίων η Κύπρος καταγράφει μια ομαλή και ελεγχόμενη άνοδο. Η κατάσταση αυτή απέχει δραματικά από τις εκρηκτικές συνθήκες της Ρουμανίας, όπου τα ενοίκια έκαναν ένα σοκαριστικό άλμα της τάξης του +41,2%, ή της Κροατίας (+22,1%).

Παράλληλα, η Κύπρος ξεπερνά σε σταθερότητα την Ελλάδα, η οποία έρχεται αντιμέτωπη με μια πιο έντονη πίεση στα ενοίκια (+6,2%). Η συγκρατημένη αυτή άνοδος, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Κύπρος έχει το χαμηλότερο ποσοστό νέων που ζουν σε συνθήκες συνωστισμού στην ΕΕ (3,5%), επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα και την υψηλή ποιότητα της εγχώριας κτηματαγοράς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, συγκεκριμένες χώρες αντιμετωπίζουν σοβαρή συρρίκνωση του όγκου πωλήσεων ακινήτων σε ετήσια βάση:

➧ Κροατία: Η πιο πιεσμένη αγορά της ευρωπαϊκής λίστας. Κατέγραψε βουτιά -42,2% το πρώτο τρίμηνο του 2026 και -33,3% το δεύτερο τρίμηνο. Η πτώση ήταν συνεχής, αφού και το έτος 2025 ήταν αρνητικό (-4,1%) λόγω της μείωσης στα παλιά ακίνητα (-7,2%).

➧ Λουξεμβούργο: Αν και το 2024 έκανε άλμα +47,1%, το 2026 γύρισε απότομα σε βαθιά ύφεση με -35,1% στο δεύτερο τρίμηνο. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 2025 οι πωλήσεις νεόδμητων είχαν αυξηθεί κατά +36,2%.

➧ Βουλγαρία: Σταθερά αρνητική πορεία με πτώση -18,5% (πρώτο τρίμηνο 2026) και -18,1% (δεύτερο τρίμηνο 2026). Το 2025 οι πωλήσεις υφιστάμενων ακινήτων υποχώρησαν κατά -5,0%.

➧ Φινλανδία: Σημαντική υποχώρηση -17,7% το δεύτερο τρίμηνο του 2026, επηρεασμένη σε μεγάλο βαθμό από τη συντριβή των νεόδμητων κατοικιών (-22,3% το 2025).

➧ Πορτογαλία: Παρουσιάζει ηπιότερη αλλά ξεκάθαρη πτώση, με -8,7% το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Σε όλες τις υπό εξέταση χώρες, ο όγκος των συναλλαγών για νεόδμητες κατοικίες ήταν χαμηλότερος από αυτόν των υφιστάμενων και κατά συνέπεια, οι μεταβολές στα παλαιότερα/υφιστάμενα ακίνητα είναι αυτές που ουσιαστικά διαμορφώνουν και καθορίζουν τη συνολική πορεία της κτηματαγοράς.