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Αύξηση 18,3% κατέγραψε ο αριθμός των αδειών οικοδομής τον Ιούνιο του 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία. Συνολικά εκδόθηκαν 751 άδειες, με τις οποίες προβλέπεται η ανέγερση 2.122 οικιστικών μονάδων.

Η συνολική αξία των αδειοδοτημένων έργων ανήλθε σε €469,5 εκατ., ενώ το συνολικό εμβαδόν διαμορφώθηκε σε 394,7 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα.

Άνοδος 29,5% στις άδειες το πρώτο εξάμηνο

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2026 εκδόθηκαν 4.401 άδειες οικοδομής, έναντι 3.399 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, καταγράφοντας αύξηση 29,5%.

Η συνολική αξία των αδειών αυξήθηκε κατά 48,2% και το συνολικό εμβαδόν κατά 47,1%. Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο παρουσίασε ο αριθμός των προβλεπόμενων οικιστικών μονάδων, με αύξηση 67,8% σε ετήσια βάση.