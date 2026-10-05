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Άγρια επίθεση σε βάρος διανομέα φαγητού στη Λεμεσό, με τον άνδρα να δέχεται χτυπήματα και κλωτσιές στη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, καταγράφει βίντεο που δημοσίευσε το RoadReportCY. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω το απόγευμα της Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έγινε καταγγελία στην Αστυνομία.

Στα πλάνα, ο διανομέας εμφανίζεται δίπλα στο πεσμένο ποδήλατο και τον εξοπλισμό του, ενώ κοντά βρίσκεται σταματημένο μαύρο όχημα. Ακολουθεί ένταση και σωματική αντιπαράθεση, η οποία μεταφέρεται στη νησίδα κυκλοφορίας, με τον διανομέα να δέχεται χτυπήματα και κλωτσιές.

Στην αντιπαράθεση εμπλέκεται στη συνέχεια και δεύτερος άνδρας.

Σύμφωνα με μαρτυρία που εξασφάλισε το RoadReportCY, το επεισόδιο είχε αρχίσει λίγο πριν ενεργοποιηθεί η κάμερα. Ο αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι ο διανομέας κινούνταν με το ποδήλατό του δίπλα από ακινητοποιημένα οχήματα, όταν άτομο μέσα από αυτοκίνητο φέρεται να τον άρπαξε από την τσάντα διανομής και να τον τράβηξε από το ποδήλατο, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.

«Ένας από αυτούς άπλωσε το χέρι του από το παράθυρο, άρπαξε τον διανομέα από την τσάντα του και τον έριξε στο έδαφος. Στη συνέχεια βγήκαν από το αυτοκίνητο και άρχισαν να τον χτυπούν», ανέφερε ο μάρτυρας.

Η στιγμή αυτή δεν καταγράφεται στο βίντεο και περιγράφεται μόνο στη μαρτυρία του αυτόπτη. Η αντιπαράθεση που ακολούθησε, ωστόσο, έχει καταγραφεί.

Κατά τον ίδιο μάρτυρα, οι άνδρες αποχώρησαν μετά το επεισόδιο με το μαύρο όχημα.

Δείτε το βίντεο