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Σε αμφιθυμία της μητέρας του αδικοχαμένου Στυλιανού αναφέρθηκε σήμερα νέα μάρτυρας κατηγορίας. Η Κ.Ι. διετέλεσε κοινωνική νοσηλεύτρια για μια περίοδο περίπου ενός έτους (2010-11) και εργαζόταν με σκοπό να στηρίξει και να βοηθήσει τη μητέρα ώστε να λάβει αποφάσεις που θα βοηθούσαν την μητέρα και τα παιδιά της.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, η μητέρα της είχε εκμυστηρευθεί τις κακές συνθήκες διαβίωσης με τον σύζυγο και τα παιδιά της και διάφορα ζητήματα που την απασχολούσαν, ωστόσο, η ίδια είχε διακρίνει σε ορισμένες περιπτώσεις και μια τάση να προστατεύσει τον σύζυγο της.

Η μάρτυρας έκανε λόγο για αμφιθυμία και ένα μοτίβο επαναλαμβανόμενης συμπεριφοράς από πλευράς της μητέρας. Όπως είπε, όταν συνέβαινε κάτι στο σπίτι έτρεχε να το αναφέρει στις Υπηρεσίες. Όταν όμως τα έβρισκε ξανά με τον σύζυγο της, εξαφανιζόταν και δεν επικοινωνούσε.

Οι αναφορές της μητέρας

Η σχέση ανάμεσα τους άρχισε μετά από παραπομπή της ίδιας της μητέρας, έπειτα από εισήγηση της εκπαιδευτικής ψυχολόγου για τον Στυλιανό. Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει εκείνη την περίοδο, η μεγαλύτερη της δυσκολία ήταν η σχέση της ίδιας μαζί με τον σύζυγο της και η επαναλαμβανόμενη άσκηση βίας.

Η μάρτυρας στις σημειώσεις της είχε καταγράψει επίσης την έλλειψη κοινωνικών σχέσεων, την κακή κατάσταση του σπιτιού και την ακατάλληλη συμπεριφορά του Στυλιανού στο νηπιαγωγείο και στο σπίτι, στη βάση εκείνων που συζητούσε η ίδια με τη μητέρα του Στυλιανού.

Η ίδια η μητέρα φέρεται να της είχε παραδεχτεί ότι η βία από τον πατέρα προς την ίδια λάμβανε χώρα μπροστά στα παιδιά. Η μάρτυρας Κ.Ι. είπε επίσης ενώπιον του Δικαστηρίου πως η μητέρα του Στυλιανού της είχε αναφέρει ότι πήγαιναν στη μάντρα για να δουλέψουν μαζί με τον Στυλιανό, έτσι ώστε να μην πληρώνουν εργάτη που θα τους κόστιζε περίπου 700 ευρώ.

Περίοδος σε διάσταση

Κατά την περίοδο που συνεργαζόταν μαζί με τη μητέρα του Στυλιανού, ένα διάστημα δύο μηνών οι γονείς βρίσκονταν σε διάσταση, λόγω προβλημάτων στη σχέση τους που δεν είχαν να κάνουν με τη βίαιη συμπεριφορά του πατέρα ή τις κακές συνθήκες διαβίωσης. Η μάρτυρας ανέφερε επιπρόσθετα ότι η μητέρα είχε σκεφτεί ακόμα και το διαζύγιο, όμως τελικά αποφάσισε πως δεν ήθελε να χάσει τον άντρα της γιατί ήταν πολύ ερωτευμένη μαζί του.

Μετά από εκείνο το διάστημα, όταν η μητέρα επέστρεψε στο σπίτι, είχε αναφέρει ότι οι καβγάδες συνεχίζονταν, αρνούμενη όμως την ύπαρξη βίας. Η μητέρα είχε εκείνη την περίοδο επισκεφθεί και ειδικό ψυχικής υγείας. Της είχε συνταγογραφηθεί αντικαταθλιπτική αγωγή, την οποία όμως δεν έλαβε.