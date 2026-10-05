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Την πραγματοποίηση της κινητοποίησής τους την ερχόμενη Πέμπτη το απόγευμα, έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, εξήγγειλαν κι επίσημα πριν από λίγο ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ.

Τα δεδομένα με την κινητοποίηση, η οποία έχει στο επίκεντρο τα αιτήματα και τις ανησυχίες των εκπαιδευτικών οργανώσεων γύρω από το σύστημα διορισμού και την πρόταση του υπουργείου Παιδείας, δεν αλλάζουν παρά το ότι η Αθηνά Μιχαηλίδου απέστειλε πρόσκληση στις οργανώσεις για συνάντηση αύριο.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει το χθεσινό δημοσίευμα του philenews για την πρόθεση του Υπουργείου να παρουσιάσει την επικαιροποιημένη του πρόταση στις οργανώσεις, στο πλαίσιο της αυριανής τους συνάντησης.

Σε δημοσιογραφική διάσκεψη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, οι εκπρόσωποι των οργανώσεων ρωτήθηκαν για τη συνάντηση με την Υπουργό και κατά πόσον θα παρευρεθούν αλλά και αν αυτό θα διαφοροποιήσει τα δεδομένα, απαντώντας πως βεβαίως και θα παρευρεθούν αλλά θα προσέλθουν όχι ιδιαίτερα αισιόδοξοι.

Συγκεκριμένα, δεν αναμένουν αλλαγή στάσης στα κόκκινα σημεία που έχουν θέσει, κάτι που προκύπτει όπως είπαν, από τις δημόσιες τοποθετήσεις της αρμόδιας Υπουργού.

Στο πλαίσιο της διάσκεψης, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, παρουσίασαν τις θέσεις τους γύρω από το επίμαχο θέμα του συστήματος διορισμού, επιρρίπτοντας ευθύνες στην Κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας, ενώ πρόταξαν τις θέσεις και τα επιχειρήματά τους γύρω από τους κινδύνους που ελλοχεύει η κατάσταση για το Δημόσιο Σχολείο.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι το υπουργείο Παιδείας προχωρεί σε ένα επικίνδυνο πείραμα και σε πρόχειρες λύσεις, οι οποίες αφήνουν χιλιάδες εκπαιδευτικούς αντιμέτωπους με την επαγγελματική ανασφάλεια, ενώ παράλληλα, στερούν από τους νέους αποφοίτους την ευκαιρία να ενταχθούν άμεσα στο Δημόσιο Σχολείο, να προσφέρουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να υπηρετήσουν την εκπαίδευση.

«Η δημιουργία ενός «κλειστού μητρώου», το οποίο θα παρέχει αποκλειστικά τη δυνατότητα έκτακτου διορισμού, χωρίς προοπτική μονιμοποίησης, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Αλήθεια, ποια υπεύθυνη Κυβέρνηση μπορεί να αποδεχθεί ή και να ενισχύσει διαδικασίες που οδηγούν στη δημιουργία εκπαιδευτικών «εσαεί αορίστου χρόνου»; Μάλιστα, όταν η ίδια η Κυβέρνηση αρνείται να νομοθετήσει την προστασία τους από την απόλυση για σκοπούς πλεονασμού, διαιωνίζοντας μια κατάσταση αδικίας και άνισης μεταχείρισης μεταξύ εργαζομένων στη Δημόσια Υπηρεσία και στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία», ανέφεραν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις.

Επίσης, σε ό,τι αφορά τη διόρθωση των στρεβλώσεων που έχουν προκύψει από τις εξετάσεις διορισίμων, «σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι αυτή θα γίνει εις βάρος των εκπαιδευτικών που έχουν ήδη παρακαθήσει στις εξετάσεις μέχρι και το 2025. Είναι προφανές ότι η ένταξη στον ίδιο κατάλογο εκπαιδευτικών που εξετάστηκαν με το υφιστάμενο σύστημα και εκπαιδευτικών που θα εξεταστούν με ένα νέο σύστημα, διαφορετικής φιλοσοφίας και χαρακτηριστικών, δημιουργεί σοβαρά ζητήματα άνισης μεταχείρισης και δικαιοσύνης. Δεν μπορεί μια αλλαγή του συστήματος να μετακυλίει το κόστος στους εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις του υφιστάμενου πλαισίου», επεσήμαναν χαρακτηριστικά.