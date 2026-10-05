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Στους Karl Deisseroth, Peter Hegemann και Georg Nagel απονεμήθηκε το Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής 2026 για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με τους φωτοελεγχόμενους διαύλους ιόντων και την οπτογενετική, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Καρολίνσκα στη Στοκχόλμη.

Σύμφωνα με το AP, η έρευνά τους εστιάζει στα φωτοελεγχόμενα ιοντικά κανάλια και την οπτογενετική.

Το έργο τους επαινέθηκε από την επιτροπή «για τις ανακαλύψεις που οδήγησαν στην οπτογενετική, η οποία καθιστά δυνατή την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δραστηριότητας μεμονωμένων νευρικών κυττάρων σε έναν ζωντανό εγκέφαλο».

«Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται τώρα σε εργαστήρια σε όλο τον κόσμο για να αποκαλύψει τα μυστήρια του εγκεφάλου», έγραψε η επιτροπή στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

BREAKING NEWS

The 2026 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel “for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics.” pic.twitter.com/pkDDEBWtkz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026

Υπενθυμίζεται ότι το χρηματικό έπαθλο φέτος είναι 12 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες (περίπου 1,2 εκατ. δολάρια).

Πέρυσι, το Νόμπελ Ιατρικής απονεμήθηκε στους επιστήμονες Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell και Shimon Sakaguchi για τις πρωτοποριακές τους ανακαλύψεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα διακρίνει τους επικίνδυνους παθογόνους μικροοργανισμούς από τους ίδιους τους ιστούς του οργανισμού.

cnn.gr