Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Το ζήτημα των μη αδειοδοτημένων ιατρικών κέντρων που παρέχουν θεραπείες οι οποίες ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο τους πολίτες συζητήθηκε κατά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ).

Ο πρόεδρος του ΠΙΣ, Πέτρος Αγαθαγγέλου, ανέφερε ότι οι ίδιοι οι γιατροί ζητούν αυστηροποίηση των ποινών, μέσω νέας τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τον κ. Αγαθαγγέλου, στη συνάντηση συζητήθηκαν οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν, με ιδιαίτερη αναφορά στις εναλλακτικές θεραπείες και στα μη αδειοδοτημένα κέντρα που παρέχουν σχετικές υπηρεσίες.

«Καθορίζουμε τις κινήσεις εκείνες που πρέπει. Ιδιαίτερα τις εναλλακτικές θεραπείες και τα μη αδειοδοτημένα κέντρα που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες που μπορεί να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή πολιτών», ανέφερε.

Ο ΠΙΣ, πρόσθεσε, προτίθεται να προωθήσει αλλαγές στη νομοθεσία με στόχο την αυστηροποίηση των ποινών, καθώς θεωρεί ότι οι υφιστάμενες ποινές δεν λειτουργούν αποτρεπτικά.

Όπως είπε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε από πλευράς του τη διάθεση της Κυβέρνησης να προχωρήσει στη λήψη νομοθετικών μέτρων για αντιμετώπιση του φαινομένου.

Ο πρόεδρος του ΠΙΣ ανέφερε ακόμη ότι αναμένεται ενίσχυση του εποπτικού μηχανισμού, ώστε η παρακολούθηση των συγκεκριμένων υπηρεσιών να είναι συνεχής και να καθίσταται δυνατή η έγκαιρη παρέμβαση.

Σε σχέση με καταγγελίες που βρίσκονται επισήμως υπό διερεύνηση, ο Σύλλογος αναμένει ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας.

Η ενημέρωση, σύμφωνα με τον ίδιο, αφορά τόσο τις υπηρεσίες που φέρεται να προσέφερε συγκεκριμένο κέντρο στην επαρχία Λάρνακας, όσο και γιατρό που παρουσιαζόταν ως διευθύντριά του.

Από πλευράς του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε γενικότερα στη συνεργασία με τον ΠΙΣ, σημειώνοντας τη σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση στους τομείς της Υγείας και της Παιδείας.

«Πρέπει να ενισχύσουμε λίγο περισσότερο τις επαφές μας και να θεσμοθετήσουμε τον διάλογο», ανέφερε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.