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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα το πρωί, στο Προεδρικό Μέγαρο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ).

Καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης και θεσμοθέτησης του διαλόγου με τον ΠΙΣ, «λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υγεία, όπως και η Παιδεία, είναι για μας οι πιο σημαντικές τομείς στους οποίους επενδύουμε ως κράτος», και πρόσθεσε ότι αυτό καταγράφεται και στον κρατικό προϋπολογισμό.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΠΙΣ Δρ Πέτρος Αγαθαγγέλου είπε, μεταξύ άλλων, ότι ο Σύλλογος χαιρετίζει τις πολιτικές της Κυβέρνησης στον τομέα της Υγείας, σημειώνοντας ότι υπάρχει άριστη συνεργασία ανάμεσα στον Σύλλογο και τους αρμόδιους θεσμούς της Κυβέρνησης.

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