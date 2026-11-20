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Στρατιωτικές βάσεις που θα μπορούν να λειτουργούν για τρεις μήνες χωρίς εξωτερικό ανεφοδιασμό, ανεξάρτητες πηγές ηλεκτροδότησης, πυρηνικοί μικροαντιδραστήρες και τεράστια αποθέματα κρίσιμων υλικών. Αυτά περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό του αμερικανικού Πενταγώνου για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των ΗΠΑ απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις, δολιοφθορές και ενδεχόμενη κατάρρευση ζωτικών υποδομών.

Την ίδια ώρα, στην αμερικανική κοινωνία αναπτύσσεται ένα διαφορετικό φαινόμενο. Οι φόβοι για γενικευμένο μπλακάουτ, που τροφοδοτούνται από θεωρίες συνωμοσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και από τα συνεχόμενα προβλήματα των προηγούμενων ημερών σε ψηφιακές υπηρεσίες, οδηγούν όλο και περισσότερους πολίτες στην αγορά τροφίμων μακράς διάρκειας, γεννητριών, ασυρμάτων και εξοπλισμού επιβίωσης (σ.σ. θυμίζοντας, σε κάποιες περιπτώσεις, την οδηγία της Κομισιόν για το «κιτ επιβίωσης» 72 ωρών και όσα ακολούθησαν).

Η εικόνα αποτυπώνεται και στα στοιχεία της αγοράς. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios στις 19 Νοεμβρίου, η εταιρεία Survival Frog κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 450% από τις 27 Οκτωβρίου έως τις 16 Νοεμβρίου, σε σύγκριση με τις προηγούμενες εβδομάδες, με τους περισσότερους πρόσφατους αγοραστές να είναι νέοι πελάτες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το FORTRESS America, ένα πραγματικό πρόγραμμα του αμερικανικού υπουργείου Πολέμου, το οποίο όμως έχει συνδεθεί στο Διαδίκτυο με ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς ότι επίκειται πολύμηνη διακοπή ηλεκτροδότησης σε ολόκληρη τη χώρα.

Το πρόγραμμα ανακοινώθηκε επισήμως στις 30 Σεπτεμβρίου από τον Αμερικανό υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη στρατιωτική βάση των Πεζοναυτών στο Κουάντικο της Βιρτζίνια. Η ονομασία FORTRESS προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Federal Operations for Resilience, Troop Resources, Energy, Supply and Survivability, που περιγράφουν ένα πλέγμα ομοσπονδιακών επιχειρήσεων για την ανθεκτικότητα, τους στρατιωτικούς πόρους, την ενέργεια, τον ανεφοδιασμό και την επιβίωση.

Ο Χέγκσεθ παρουσίασε το πρόγραμμα ως μία μορφή εθνικής ασφάλειας απέναντι σε κρίσεις που θα μπορούσαν να παραλύσουν τις ΗΠΑ. Στον πυρήνα του βρίσκεται μια βασική επιδίωξη: οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να μπορούν να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους, ακόμη και αν σταματήσει να λειτουργεί το πολιτικό δίκτυο ηλεκτροδότησης, διακοπούν οι μεταφορές καυσίμων ή πληγούν οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές.