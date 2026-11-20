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Δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι στην Αφρική κινδυνεύουν να υποστούν τις επιπτώσεις του μετεωρολογικού φαινομένου Ελ Νίνιο, με τις προβλέψεις να δείχνουν ότι η φετινή χρονιά θα είναι μια από τις πιο έντονες στην ιστορία, προειδοποίησε την Παρασκευή το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (OCHA).

Σύμφωνα με την έκθεση του OCHA, περίπου 30,3 εκατομμύρια άνθρωποι σε έντεκα χώρες της Αφρικής θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του Ελ Νίνιο, ειδικά σε χώρες όπως το Μαλάουι, η Μοζαμβίκη, η Μαδαγασκάρη και η Ζιμπάμπουε.

«Οι ανθρωπιστικές ανάγκες παραμένουν υψηλές, με 11 εκατομμύρια ανθρώπους να αντιμετωπίζουν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια σε όλη την περιοχή, ενώ τα επίπεδα χρηματοδότησης παραμένουν χαμηλά», προειδοποίησε ο οργανισμός.

Η έκθεση εκφράζει επίσης ανησυχία για την επιδημία χολέρας που βίωσε η περιοχή μεταξύ 2024 και 2025, η οποία κατέγραψε 19.000 κρούσματα.

Αυτή η κατάσταση, σημειώνει το OCHA, θα μπορούσε να επιδεινωθεί από τις ξηρασίες που σχετίζονται με το Ελ Νίνιο. Οι ειδικοί αναμένουν το φαινόμενο να κορυφωθεί μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, αν και οι επιπτώσεις του θα μπορούσαν να διαρκέσουν έως τον Φεβρουάριο του 2027.

Μεταξύ αυτών που απειλούνται περισσότερο από το Ελ Νίνιο είναι 10,9 εκατομμύρια άνθρωποι που αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια, 638.000 παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό, 664.000 εσωτερικά εκτοπισμένοι και 569.000 πρόσφυγες σε άλλες χώρες και αιτούντες άσυλο.

«Οι θερμοκρασίες είναι πιθανό να παραμείνουν πάνω από τον μέσο όρο σε μεγάλο μέρος της περιοχής, αυξάνοντας τους κινδύνους για τις καλλιέργειες, την κτηνοτροφία, τους υδάτινους πόρους και τα μέσα διαβίωσης», πρόσθεσε ο οργανισμός.

Την ίδια ώρα, η έκθεση αναφέρει ότι το 60% του 1,1 δισεκατομμυρίου δολαρίων που απαιτείται για την αντιμετώπιση των αναμενόμενων ξηρασιών δεν έχει ακόμη καλυφθεί.

«Οι σημαντικές ελλείψεις στη χρηματοδότηση για την ετοιμότητα και την προληπτική δράση υπονομεύουν τις προσπάθειες προστασίας των ευάλωτων κοινοτήτων από τις αναμενόμενες επιπτώσεις του Ελ Νίνιο», τονίζει το κείμενο.

Παρ ‘όλα αυτά, το OCHA αναγνώρισε ότι τόσο οι κυβερνήσεις όσο και οι εταίροι τους προωθούν σχέδια έκτακτης ανάγκης, μέτρα ετοιμότητας και προληπτικές δράσεις για τη μείωση των αναμενόμενων επιπτώσεων στην επισιτιστική ασφάλεια, τους υδάτινους πόρους, τα μέσα διαβίωσης και την υγεία.

Περίπου 54,4 εκατομμύρια άνθρωποι στην Αφρική είχαν επηρεαστεί κατά τη διάρκεια του προηγούμενου Ελ Νίνιο, μεταξύ 2023 και 2024.

ertnews.gr