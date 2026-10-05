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Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τη γιορτή της δημιουργικότητας, τη μεγαλύτερη διοργάνωση του Σύνδεσμου Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου (ΣΔΕΚ), τα Carob Awards.

Στις 20 Οκτωβρίου, το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας θα φιλοξενήσει τον δημιουργικό κόσμο της Διαφήμισης & Επικοινωνίας, στελέχη από τον επιχειρηματικό κόσμο, στελέχη από τον κόσμο των Media, αλλά και εκπροσώπους της πολιτικής σκηνής του τόπου.

To 4o Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης υπόσχεται πολλές εκπλήξεις, δημιουργικές στιγμές και άφθονο χειροκρότημα.

Όπως δηλώνει η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής – Μαριάννα Ζερβίδου: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τη φετινή αθρόα συμμετοχή, όχι μόνο μέσα από τις πολυάριθμές υποβολές των έργων, αλλά και με τη θετική ανταπόκριση, το ενδιαφέρον και τη συνεργασία τόσων πολλών στελεχών της τοπικής αγοράς για να υλοποιηθεί αυτή η μεγάλη διοργάνωση και να κριθούν αξιοκρατικά τα έργα. Ως Οργανωτική Επιτροπή, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί μετά από όλους αυτούς τους μήνες προετοιμασίας, φθάνουμε στην πολυπόθητη στιγμή που θα γιορτάσουμε μαζί όλα τα στελέχη του χώρου, μαζί με πελάτες και συνεργάτες, θα χειροκροτήσουμε ο ένας τον άλλο και θα επιβραβεύσουμε το ταλέντο και τους κόπους 2 ολόκληρων χρόνων.»

Παράλληλα ο Πρόεδρος του ΣΔΕΚ, Κωνσταντίνος Ντάλτας σχολίασε χαρακτηριστικά: «Ως ΣΔΕΚ είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την τόσο μεγάλη στήριξη που τυγχάνει το φεστιβάλ και σκοπός είναι η διοργάνωση να συνεχίσει να φέρνει κοντά στελέχη από τόσους διαφορετικούς τομείς που μοιράζονται έναν και μοναδικό στόχο – την ενδυνάμωση των brands που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και την εξέλιξη του τοπικού δημιουργικού προϊόντος.»

Συνδιοργανωτής στα Carob Awards είναι το Γραφείο Τύπου & Πληροφοριών, Μέγας Χορηγός είναι η Cyta, ενώ Χρυσοί Χορηγοί είναι η Lidl Κύπρου και η Allwyn.

Τα εισιτήρια για τα Carob Awards είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα www.more.com