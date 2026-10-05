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Εντός ωρών θα είναι σε θέση να λάβει τις τελικές του αποφάσεις για τις προεδρικές εκλογές ο Γιώργος Παμπορίδης. Όπως δήλωσε, θα έχει σήμερα το πρωί συνάντηση με ιστορικά στελέχη της παράταξης και ακολούθως θα αποφασίσει. Την ίδια στιγμή, ο πρώην υπουργός Υγείας χτυπά το καμπανάκι για το ενδεχόμενο να μείνει για δεύτερη φορά εκτός δεύτερου γύρου ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ, προειδοποιώντας ότι αυτό θα είναι «η αρχή του τέλους» για το κόμμα.

Ο ίδιος δηλώνει διατεθειμένος να αποσύρει το ενδιαφέρον του αν η Αννίτα Δημητρίου αισθάνεται ότι είναι σε θέση να αναλάβει το βάρος της ευθύνης να οδηγήσει το κόμμα στην επόμενη προεδρική εκλογή και να κερδίσει, σεβόμενος τον θεσμό και την ιεραρχία. Το μόνο που τον απασχολεί, πρόσθεσε, είναι η τοξικότητα των τελευταίων ημερών. Γι’ αυτό το λόγο, είπε, πολλοί τον ωθούν να υποβάλει υποψηφιότητα γιατί θα μπορούσε να αποτελέσει μια μέση λύση.

Η ερμηνεία του για τον Αβέρωφ

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του Σίγμα, ο κ. Παμπορίδης έδωσε και τη δική του ερμηνεία για τον τρόπο που ενεργεί ο Αβέρωφ Νεοφύτου. Κατά τη δική του ανάγνωση, ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ λέει πως δυνητικά θα μπορούσε να είναι ο υποψήφιος του κόμματος αν αποφασίσουν να πορευτούν μαζί του, διαφορετικά θα προχωρήσει μόνος του.

Κληθείς να σχολιάσει αναφορές του αντιπροέδρου του ΔΗΣΥ, Γιάννη Καρούσου, για «πραξικόπημα» που βίωσε ο Αβέρωφ Νεοφύτου το 2023, επισήμανε πως δεν μπορεί να διαφωνήσει επί τούτου, από τη στιγμή που ο στενότερος του συνεργάτης (σ.σ. Χριστοδουλίδης) «τον πρόδωσε», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Σχολίασε παράλληλα, ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης ήταν ένα προσωπικό στοίχημα του ιδίου του Αβέρωφ Νεοφύτου, για την ανέλιξη του οποίου είχε παρακάμψει πρωτοκλασάτα στελέχη του κόμματος.

Ο Γιώργος Παμπορίδης επανέλαβε το κάλεσμά του για να γίνουν ωριμότερες σκέψεις και την ευχή του να μην χρειαστεί καν το κόμμα να πάει σε εκλογές. Πρέπει, πρόσθεσε, και οι τρεις που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για την Προεδρία της Δημοκρατίας, να μπουν σε ένα δωμάτιο και να συζητήσουν «ως ενήλικες» και χωρίς πάθη τι είναι το καλύτερο για την παράταξη. «Όταν ενεργούμε ως πρόσωπα σαν να είμαστε μεγαλύτεροι από τον ΔΗΣΥ τότε μόνο βλάβη μπορούμε να προκαλέσουμε», σημείωσε.