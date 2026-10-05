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Επιφυλάξεις για τις πιθανές επιπτώσεις στα δικαιώματα των πιστωτών και στις απαιτήσεις του Τμήματος Φορολογίας διατυπώθηκαν τη Δευτέρα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, κατά τη συζήτηση πρότασης νόμου για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου που διέπει τα εμπιστεύματα.

Η πρόταση των βουλευτών Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και Φωτεινής Τσιρίδου προβλέπει την ενοποίηση των διατάξεων για τα κυπριακά διεθνή και τα τοπικά μη διεθνή εμπιστεύματα, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου όλων των κυπριακών ρητών εμπιστευμάτων.

Οι δύο εισηγήτριες τόνισαν ότι οι αλλαγές θα προχωρήσουν σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, χωρίς να θίγονται δικαιώματα πιστωτών ή φορολογικές υποχρεώσεις.

Οι ανησυχίες του Υπουργείου Οικονομικών και των τραπεζών

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι προβληματίζουν οι ενδεχόμενες επιπτώσεις της πρότασης στα δικαιώματα πιστωτών ή άλλων προσώπων που διαθέτουν εξασφαλίσεις από τα εμπιστεύματα. Σημείωσε επίσης ότι μπορεί να επηρεάζονται απαιτήσεις του κράτους, ιδιαίτερα του Τμήματος Φορολογίας.

Ανάλογο προβληματισμό για τις υποχρεώσεις έναντι των πιστωτών εξέφρασε ο Σύνδεσμος Τραπεζών, ο οποίος απέστειλε σχετικό υπόμνημα.

Από την πλευρά του, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος ετοίμασε υπόμνημα με το οποίο, όπως σημειώνει, απαντά στις ανησυχίες του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Φορολογίας.

Ερωτοκρίτου: Απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων αρχών

Η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πρόθεση διαφοροποίησης των δικαιωμάτων των πιστωτών ή των ζητημάτων που αφορούν το Τμήμα Φορολογίας.

«Δεν θέλω να προχωρήσω με αυτές τις προτάσεις νόμου αν δεν έχουμε απόλυτη και σύμφωνη γνώμη και του Υπουργείου Οικονομικών και του Εφόρου Φορολογίας. Θέλουμε να εκσυγχρονίσουμε το νομικό πλαίσιο, όχι να λύσουμε νομικά ζητήματα που μπορεί να έχουν τα εμπιστεύματα», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει πρόθεση χαλάρωσης των υποχρεώσεων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.

Η συνεισηγήτρια της πρότασης, βουλευτής του ΔΗΣΥ Φωτεινή Τσιρίδου, συμφώνησε με την τοποθέτηση της κ. Ερωτοκρίτου και καλωσόρισε τα σχόλια των φορέων.

«Ό,τι κάνουμε στο εκσυγχρονιστικό κομμάτι θα είναι σε συνεργασία, ώστε η πρόταση νόμου να διαφοροποιηθεί με τρόπο που να είμαστε σωστοί και να μπορεί να εφαρμοστεί σωστά, χωρίς ζημιά οποιουδήποτε», ανέφερε.

Η Επιτροπή Οικονομικών θα συνεχίσει τη συζήτηση αφού παραλάβει τα σχετικά υπομνήματα των ενδιαφερόμενων φορέων.

Πηγή: ΚΥΠΕ