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Αύξηση 5% κατέγραψε ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία τον Ιούλιο του 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία. Ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 168,8 μονάδες, με βάση το 2021=100.

Για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026, η αύξηση ανήλθε στο 3,9% σε ετήσια βάση.

Στη μεταποίηση, ο δείκτης έφθασε τον Ιούλιο τις 164,5 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 4,8% έναντι του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους.

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των τομέων που αναφέρονται στην ανακοίνωση καταγράφηκε στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών, με 16%. Ακολούθησαν τα μεταλλεία και λατομεία με αύξηση 7,4% και η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος με 3,4%.