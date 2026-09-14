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Συνολικά €89 εκατ. κόστισαν μέχρι σήμερα οι κυβερνητικές βιομηχανικές περιοχές και κάθε χρόνο δαπανώνται σημαντικά κονδύλια για τη συντήρηση των υποδομών, όπως ασφαλτοστρώσεις δρόμων, επιδιορθώσεις πεζοδρομίων, καθώς και για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων, τη συντήρηση των χώρων πρασίνου κ.τ.λ.

Τα πιο πάνω καταγράφονται σε απάντηση του υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλη Δαμιανού σε ερώτηση την οποία υπέβαλε ο βουλευτής Αμμοχώστου του ΔΗΣΥ, Νίκος Γεωργίου.

Σύμφωνα με τον υπουργό, επιπρόσθετα με τα πιο πάνω υλοποιούνται δράσεις, οι οποίες στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό των βιομηχανικών περιοχών, όπως για παράδειγμα, η περίφραξη της βιομηχανικής περιοχής Στροβόλου, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας και ασφάλειας. Παράλληλα με τα πιο πάνω, κατά την περίοδο 2026-2029 το υπουργείο θα δαπανήσει άλλα €5.775.000 για υλοποίηση δύο υποστηρικτικών έργων.

Πώς διαμορφώνονται οι βιομηχανικές

Ο υπουργός εξηγεί επίσης πως με την ίδρυση μιας βιομηχανικής περιοχής (στη βάση του ρυθμιστικού σχεδίου που ετοιμάζει το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως) δημιουργούνται βιομηχανικά οικόπεδα με ολοκληρωμένο οδικό δίκτυο και υπηρεσίες κοινής ωφελείας (νερό, ρεύμα, τηλέφωνο) και ακολουθεί η διαδικασία εκμίσθωσής τους σε εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα σχετικά κριτήρια.

Σύμφωνα πάντα με τον υπουργό, οι πολεοδομικές ζώνες είναι καθορισμένες περιοχές που ρυθμίζουν τη χρήση της γης και τις αναπτυξιακές δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, οι Βιομηχανικές/Βιοτεχνικές Ζώνες καθορίζονται από τα εκάστοτε Τοπικά Σχέδια / Δηλώσεις Πολιτικής και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) και των Τοπικών Αρχών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών.

Συνεπώς, συνεχίζει ο υπουργός, η ανάπτυξη των Βιομηχανικών/Βιοτεχνικών Ζωνών είναι αρμοδιότητα των Τοπικών Αρχών/ΕΟΑ.

Ωστόσο, όπως αναφέρει ο κ. Δαμιανού, το υπουργείο Εμπορίου εφαρμόζει την κυβερνητική πολιτική που στοχεύει στην υποβοήθηση της ανάπτυξης των Βιομηχανικών/Βιοτεχνικών Ζωνών, μέσω οικονομικής συνεισφοράς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την κυβερνητική πολιτική το υπουργείο προβαίνει στην απαλλοτρίωση των λωρίδων γης που καταλαμβάνει το οδικό δίκτυο της Βιομηχανικής/Βιοτεχνικής Ζώνης, όπως προτείνεται από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και καλύπτει τις δαπάνες για:

Κατασκευή του δρόμου προσπέλασης, όταν δεν υπάρχει τέτοιος, σύμφωνα με το σχέδιο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Μεταφορά των δικτύων παροχής ηλεκτρισμού, νερού, και τηλεφώνων μέχρι τα σύνορα της Ζώνης. Ασφαλτόστρωση του κεντρικού οδικού άξονα. Χάραξη του εσωτερικού οδικού δικτύου μέχρι του σημείου που να γίνεται βατό.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση έργων υποδομής στις Βιομηχανικές/Βιοτεχνικές Ζώνες είναι η ετοιμασία από τις αρμόδιες Τοπικές Αρχές των αναγκαίων μελετών (με δικά τους έξοδα) σε συνεργασία με τις άλλες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και η υποβολή τόσο των κατασκευαστικών σχεδίων όσο και της εκτίμησης του κόστους κάθε έργου.

Ο υπουργός διευκρινίζει, πως σε περίπτωση που το κόστος του έργου ξεπερνά τα €2 εκατ. τότε η Τοπική Αρχή θα πρέπει να ετοιμάσει και το Σημείωμα Έργου για υποβολή και έγκριση του από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης.

Ο υπουργός ενημερώνει επίσης τον κ. Γεωργίου ότι στον Προϋπολογισμό του υπουργείου για το 2026-2029 περιλαμβάνονται τα ακόλουθα έργα: