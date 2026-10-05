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Για έναν «πολύ δύσκολο χειμώνα» όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας προειδοποίησε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Ενέργειας, Άννα-Κάισα Ίτκονεν, χαιρετίζοντας την απόφαση της G7 για απελευθέρωση έκτακτων αποθεμάτων πετρελαίου.

Η εκπρόσωπος χαρακτήρισε την απόφαση, που ανακοινώθηκε την Παρασκευή, αναγκαίο και θετικό βήμα, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η εφαρμογή της θα συμβάλει θετικά στην αγορά και στις τιμές του πετρελαίου, προς όφελος των κρατών μελών, των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.

«Η προστασία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από απότομες αυξήσεις των τιμών παραμένει προτεραιότητά μας», τόνισε.

Αντίθεση στις απαγορεύσεις εξαγωγών

Η κ. Ίτκονεν επισήμανε ότι η Κομισιόν υποδέχθηκε θετικά και τη δέσμευση της G7 κατά των απαγορεύσεων εξαγωγών, καθώς τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να επιδεινώσουν την ήδη περιορισμένη προσφορά.

Ερωτηθείσα για την ποσότητα πετρελαίου και ντίζελ που θα πρέπει να διαθέσει κάθε χώρα, καθώς και για το αν η απελευθέρωση αποθεμάτων θα είναι υποχρεωτική ή εθελοντική, παρέπεμψε στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΔΟΕ).

Διευκρίνισε ότι η απόφαση για την απελευθέρωση των αποθεμάτων και η οργάνωση της σχετικής διαδικασίας εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Οργανισμού, χωρίς να δώσει στοιχεία για τις ποσότητες που ενδέχεται να διατεθούν.

Έτοιμη για περαιτέρω συντονισμό η ΕΕ

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να συγκαλέσει την Ομάδα Συντονισμού για το Πετρέλαιο ή, εφόσον χρειαστεί, συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας της ΕΕ για την Ενεργειακή Ασφάλεια.

Στόχος, σύμφωνα με την εκπρόσωπο, είναι ο περαιτέρω συντονισμός και η εκ νέου αξιολόγηση της κατάστασης στην ενεργειακή αγορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ