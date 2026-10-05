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Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, εξαιρουμένου του Ιράν, ξεπέρασαν την περασμένη εβδομάδα τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης της ναυτιλίας Kpler. Η αύξηση σημειώθηκε παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Για πρώτη φορά από την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κατά του Ιράν, ο εβδομαδιαίος μέσος όρος των εξαγωγών διατηρήθηκε για αρκετές διαδοχικές ημέρες πάνω από τα 18 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, που ήταν το προπολεμικό επίπεδο.

Στα στοιχεία περιλαμβάνονται και οι ροές μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, η οποία χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για την παράκαμψη του αποκλεισμού που επιβάλλει το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ. Πριν από τον πόλεμο, από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό διερχόταν το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως.

Περισσότερα πετρελαιοφόρα με αμερικανική συνοδεία

Το Ιράν απαιτεί πλέον από τα πλοία να ζητούν την άδειά του για να διασχίσουν τα Στενά, προειδοποιώντας ότι όσα δεν συμμορφώνονται κινδυνεύουν να δεχθούν επιθέσεις. Οι επιθέσεις εναντίον πλοίων είναι σχεδόν καθημερινές.

Ωστόσο, όλο και περισσότερα πετρελαιοφόρα διασχίζουν τον Κόλπο με αμερικανική συνοδεία, συμβάλλοντας στην αύξηση των εξαγόμενων ποσοτήτων. Παράλληλα με τις διελεύσεις από το Ορμούζ, ενισχύεται και η αξιοποίηση εναλλακτικών οδών μεταφοράς.

Οι αγωγοί που παρακάμπτουν το Ορμούζ

Η Σαουδική Αραβία επανέφερε σε λειτουργία τον πετρελαιαγωγό Ανατολής–Δύσης, ο οποίος συνδέει τις κυριότερες πετρελαιοπηγές της στο ανατολικό τμήμα της χώρας με τον τερματικό σταθμό στο λιμάνι Γιάνμπου, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο αγωγός είχε κλείσει προσωρινά στις 11 Σεπτεμβρίου, έπειτα από πλήγματα που, σύμφωνα με το Ριάντ, προήλθαν από το Ιράκ.

Εναλλακτική διαδρομή διαθέτουν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μέσω αγωγού που καταλήγει στον τερματικό σταθμό της Φουτζάιρα, εκτός των Στενών του Ορμούζ.

Υποχωρούν οι τιμές Μπρεντ και WTI

Στην αγορά πετρελαίου, περί τις 06:10, η τιμή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας για παράδοση τον Δεκέμβριο υποχωρούσε κατά 0,79%, στα 101,44 δολάρια το βαρέλι.

Η τιμή του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) για παράδοση τον Νοέμβριο κατέγραφε πτώση 1,20%, στα 90,02 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: ΚΥΠΕ–ΑΠΕ–ΜΠΕ