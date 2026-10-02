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Η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά με όλα τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, για τον κατάλληλο χρόνο αποδέσμευσης αποθεμάτων ντίζελ, δήλωσε την Παρασκευή ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν. Οι διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται εν μέσω αμερικανικών πιέσεων προς ευρωπαϊκές χώρες να διαθέσουν αποθέματα στην αγορά και του ενδεχομένου περιορισμού των εξαγωγών ντίζελ από τις ΗΠΑ.

«Αυτή είναι μία από τις δυνατότητες που έχουμε στη διάθεσή μας, την έχουμε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν και είναι πιθανό να τη χρησιμοποιήσουμε ξανά», δήλωσε ο Γιόργκενσεν στο Euronews, διευκρινίζοντας ότι οι συζητήσεις δεν περιορίζονται στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με το Politico, πέντε ευρωπαϊκές χώρες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησαν να απαντήσουν συντονισμένα στις αμερικανικές πιέσεις, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνάντησης την Πέμπτη.

Στις συνομιλίες συμμετείχαν η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία, η Ιταλία και η Ιρλανδία. Αντικείμενο ήταν η αντίδρασή τους στο αίτημα της Ουάσινγκτον για αποδέσμευση πετρελαϊκών αποθεμάτων, ως εναλλακτική στην επιβολή απαγόρευσης των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ, ανέφεραν τρεις Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στο Politico. Δύο από τις πηγές δήλωσαν ότι όλες οι συγκεκριμένες χώρες έχουν δεχθεί κατ’ ιδίαν πιέσεις από τις ΗΠΑ.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να κινηθούν σε τρεις κατευθύνσεις: να διατηρήσουν κοινή στάση, να παραπέμπουν κάθε απόφαση για αποδέσμευση αποθεμάτων στο επίπεδο του ΔΟΕ και να επιδιώξουν αποκλιμάκωση στις επαφές με την αμερικανική κυβέρνηση.

«Η ιδέα είναι να υπάρξει αποκλιμάκωση», ανέφερε μία από τις πηγές, περιγράφοντας την επιδιωκόμενη στάση ως διεκδικητική, αλλά θετική στην επικοινωνία. «Όταν αντιμετωπίζεις ένα πεινασμένο λιοντάρι, δεν παίζεις κατ’ ανάγκη βρώμικα παιχνίδια μαζί του», πρόσθεσε.

Ευρύτερη ομάδα χωρών, ορισμένες από τις οποίες έχουν επίσης δεχθεί πιέσεις από την κυβέρνηση Τραμπ, αναμένεται να συζητήσει την αντίδρασή της σε συνάντηση την Παρασκευή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο ΔΟΕ, με έδρα το Παρίσι, συντονίζει την ενεργειακή πολιτική μεταξύ των πλούσιων χωρών. Νωρίτερα φέτος είχε επιβλέψει την αποδέσμευση πετρελαϊκών αποθεμάτων μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Politico, ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ ζήτησε την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ σε διάστημα έξι μηνών. Η ποσότητα αντιστοιχεί σε περισσότερο από το ένα τρίτο των συνολικών αποθεμάτων ντίζελ της ΕΕ.

Το αίτημα συνδέεται με την προσπάθεια της αμερικανικής κυβέρνησης να συγκρατήσει τις τιμές του καυσίμου. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι πόλεμοι στην Ουκρανία και το Ιράν έχουν οδηγήσει σε κατακόρυφη αύξηση των τιμών του ντίζελ στις ΗΠΑ, εντείνοντας την πίεση προς τον Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Για την Ευρώπη, το ενδεχόμενο αμερικανικής απαγόρευσης εξαγωγών έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι ΗΠΑ καλύπτουν περισσότερο από το ήμισυ των εισαγωγών ντίζελ της ΕΕ. Μια τέτοια απόφαση θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία, σύμφωνα με το Politico.

Ο Τραμπ διατηρεί ανοικτό το ενδεχόμενο, παρά την έντονη αντίθεση της αμερικανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας.

«Το σκέφτομαι», δήλωσε σε εκδήλωση στο Οβάλ Γραφείο, αναφερόμενος στην πιθανότητα απαγόρευσης των εξαγωγών. Πρόσθεσε ότι συζητά συχνά το θέμα με τον υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ και τον υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ.

Όπως ανέφερε, οι δύο υπουργοί θεωρούν ότι το μέτρο θα μπορούσε να βοηθήσει στη συγκράτηση της τιμής του ντίζελ, αλλά ενδέχεται να αυξήσει τις τιμές άλλων προϊόντων.