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Περισσότερο καφέ αγοράζουν οι Έλληνες παρά τις ανατιμήσεις, με τις λιανικές πωλήσεις να ξεπερνούν τα 501,4 εκατ. ευρώ το 2025 και την ανάπτυξη να συνεχίζεται το 2026. Την ίδια ώρα, αλλάζουν οι προτιμήσεις τους: ο espresso και ο στιγμιαίος ενισχύονται, ο ελληνικός παραμένει πρώτος αλλά χάνει μερίδιο, ενώ η παρασκευή στο σπίτι αποκτά μεγαλύτερη σημασία για τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της NielsenIQ, τα οποία παρουσιάστηκαν στο 1ο Πανελλαδικό Συμπόσιο Καφέ της Ελληνικής Ένωσης Καφέ και παραθέτει το Capital.gr, οι πωλήσεις στο οργανωμένο εμπόριο και στα μικρά καταστήματα λιανικής αυξήθηκαν κατά 13,7% το 2025, από 441 εκατ. ευρώ το 2024.

Στο επτάμηνο του 2026 διαμορφώθηκαν στα 304,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας νέα άνοδο 8,9%. Η αύξηση δεν οφείλεται μόνο στις τιμές. Το 2025, η επίδραση των ανατιμήσεων έφθασε το 11,9%, ενώ ο όγκος πωλήσεων ενισχύθηκε κατά 1,8%. Στο επτάμηνο του 2026, η επίδραση των τιμών περιορίστηκε στο 5,7%, αλλά η αύξηση του όγκου επιταχύνθηκε στο 3,2%.

Η ανθεκτικότητα της αγοράς καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα νοικοκυριά περιορίζουν δαπάνες και αναζητούν οικονομικότερες επιλογές. Μόλις το 13% των Ελλήνων δηλώνει ότι βρίσκεται σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με έναν χρόνο πριν, ενώ το 47% αναφέρει επιδείνωση. Μεταξύ όσων αισθάνονται μεγαλύτερη οικονομική πίεση, το 81% την αποδίδει κυρίως στο αυξημένο κόστος ζωής.

Σχεδόν όλοι οι καταναλωτές, σε ποσοστό 98%, δηλώνουν ότι επιχειρούν να μειώσουν τα έξοδά τους. Το 40% επιλέγει εκπτωτικά ή φθηνότερα καταστήματα, το 36% ελέγχει πιο προσεκτικά το κόστος του καλαθιού, το 35% αναζητά τη φθηνότερη επιλογή μεταξύ των προϊόντων που ήδη προτιμά και το 31% αγοράζει επώνυμα προϊόντα όταν βρίσκονται σε προσφορά.

Ο καφές, ωστόσο, διατηρεί κεντρική θέση στις αγορές τους. Στο οργανωμένο λιανεμπόριο, η αξία των πωλήσεών του αυξήθηκε κατά 10,1% στο επτάμηνο του 2026, έναντι 5,5% για το σύνολο των ταχυκίνητων καταναλωτικών αγαθών.

Μεταξύ 171 κατηγοριών προϊόντων, αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη κατηγορία σε τζίρο, πίσω από το τυρί και το γάλα. Παράλληλα, οι δύο κωδικοί προϊόντων με τις υψηλότερες πωλήσεις, μεταξύ περίπου 100.000 που παρακολουθεί η NielsenIQ στο οργανωμένο λιανεμπόριο, ανήκουν στον καφέ.

Έξι στους δέκα καταναλωτές είχαν αγοράσει συσκευασμένο καφέ ή τσάι κατά την τελευταία επίσκεψή τους για αγορές. Για το 23%, η συγκεκριμένη κατηγορία αποτέλεσε έναν από τους λόγους επίσκεψης στο κατάστημα.

Οι ανατιμήσεις διαφοροποιούνται αισθητά ανά είδος καφέ. Την περίοδο 2018-2025, η μέση τιμή του ελληνικού αυξήθηκε κατά 35,7% και του αλεσμένου espresso κατά 31,2%. Στις κάψουλες espresso, που παραμένουν η ακριβότερη επιλογή ανά κιλό, η αύξηση έφθασε το 21,1%.

Στο επτάμηνο του 2026, οι μέσες τιμές ανά κιλό διαμορφώθηκαν στα 18,6 ευρώ για τον ελληνικό, στα 34,1 ευρώ για τον στιγμιαίο, στα 21,1 ευρώ για τον φίλτρου, στα 23,5 ευρώ για τον espresso σε κόκκους και στα 26,9 ευρώ για τον αλεσμένο espresso. Στις κάψουλες, η μέση τιμή έφθασε τα 60,2 ευρώ το κιλό.

Παρά το υψηλότερο κόστος ορισμένων επιλογών, οι καταναλωτές στρέφονται περισσότερο στην παρασκευή καφέ στο σπίτι, αναζητώντας μεγαλύτερη ποικιλία και ποιότητα. Όπως ανέφερε κατά την παρουσίαση η Σοφία Κυριακουλέα, Retail Vertical Sales Executive της NielsenIQ, ζητούμενο είναι πλέον το τρίπτυχο «ευκολία, εξατομίκευση και επαγγελματικό αποτέλεσμα στο σπίτι».

Η μεταβολή αποτυπώνεται κυρίως στην άνοδο του espresso. Οι κάψουλες αύξησαν το μερίδιό τους στον όγκο της αγοράς από 3,6% το 2019 σε 7,6% στο επτάμηνο του 2026. Την ίδια περίοδο, ο αλεσμένος espresso ενισχύθηκε από 4,5% σε 6,1% και ο espresso σε κόκκους από 0,3% σε 1,3%.

Συνολικά, οι τρεις μορφές espresso καλύπτουν πλέον το 15% του όγκου της αγοράς, έναντι 8,4% το 2019. Η αύξηση κατά 6,6 ποσοστιαίες μονάδες σε επτά χρόνια δείχνει ότι η διεύρυνση των επιλογών για καφέ στο σπίτι μεταβάλλει σταδιακά τις καταναλωτικές συνήθειες.

Η στροφή αυτή δεν συνδέεται αποκλειστικά με την αναζήτηση φθηνότερου προϊόντος στο ράφι. Οι κάψουλες, για παράδειγμα, κερδίζουν μερίδιο παρά την υψηλότερη μέση τιμή τους ανά κιλό.

Ο ελληνικός καφές εξακολουθεί να κυριαρχεί, αλλά το μερίδιό του στον όγκο έχει υποχωρήσει από 51,3% το 2019 σε 44,4% στο επτάμηνο του 2026, καταγράφοντας απώλεια σχεδόν επτά ποσοστιαίων μονάδων.

Έδαφος χάνει και ο καφές φίλτρου. Το μερίδιό του, από 15,4% το 2019, αυξήθηκε στο 16,2% το 2020, κατά την περίοδο της πανδημίας, για να περιοριστεί στη συνέχεια στο 13,5% στο επτάμηνο του 2026.

Αντίθετα, ο στιγμιαίος καφές ενισχύθηκε στο 27,1%, από 24,9% το 2019, διατηρώντας τη δεύτερη θέση πίσω από τον ελληνικό. Τα στοιχεία αφορούν ολόκληρη την κατηγορία του στιγμιαίου και όχι αποκλειστικά τον φραπέ.

Η ταυτόχρονη άνοδος του espresso και του στιγμιαίου δείχνει ότι η ανάπτυξη των νεότερων επιλογών δεν εκτοπίζει όλες τις παραδοσιακές συνήθειες. Οι μεγαλύτερες απώλειες μεριδίου καταγράφονται στον ελληνικό, ο οποίος πάντως παραμένει με διαφορά η μεγαλύτερη κατηγορία.

Η έμφαση στην παρασκευή στο σπίτι αποτυπώνεται και στην αγορά συσκευών. Το 2025 πωλήθηκαν 403.000 μηχανές ζεστών ροφημάτων, έναντι 410.000 το 2024, σημειώνοντας μικρή υποχώρηση 1,7%. Παρά την κάμψη, οι πωλήσεις παρέμειναν κατά 17,5% υψηλότερες από τις 343.000 συσκευές του 2023.

Οι μηχανές κάψουλας έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο, αντιπροσωπεύοντας το 43,2% των πωλούμενων τεμαχίων στο επτάμηνο του 2026. Παράλληλα, ενισχύονται οι πλήρως αυτόματες μηχανές espresso και οι μηχανές αλεσμένου espresso.

Η μέση τιμή των μηχανών ζεστών ροφημάτων διαμορφώθηκε στα 83 ευρώ, επιστρέφοντας στα επίπεδα του 2023, έπειτα από μείωση δύο ευρώ το 2024 και ακόμη δύο ευρώ το 2025.

Η οικονομική πίεση γίνεται περισσότερο αισθητή στην κατανάλωση εκτός σπιτιού. Μεταξύ όσων σχεδιάζουν να περιορίσουν τις εξόδους για φαγητό και ποτό, το 66,5% δηλώνει ότι θα τρώει έξω λιγότερο συχνά και το 45,7% σχεδιάζει λιγότερες επισκέψεις σε καφετέριες και coffee shops.

Ωστόσο, η καφετέρια διατηρεί σημαντική θέση στις συνήθειες των καταναλωτών. Το 43% επισκέπτεται cafés ή αλυσίδες καφέ μία έως δύο φορές την εβδομάδα.

Ο ζεστός ή κρύος καφές παραμένει επίσης μεταξύ των δημοφιλέστερων επιλογών εκτός σπιτιού, με ποσοστό 57,9%, έναντι 59,8% για την μπίρα και 56% για το κρασί.

Διαφορετική εικόνα παρουσιάζει ο έτοιμος προς κατανάλωση καφές, γνωστός ως RTD. Οι πωλήσεις του αυξήθηκαν από 8,7 εκατ. ευρώ το 2018 σε 16,8 εκατ. ευρώ το 2025, με άνοδο 6,3% την περασμένη χρονιά.

Στο επτάμηνο του 2026, όμως, η ανάπτυξη περιορίστηκε στο 0,6%, με τις πωλήσεις να διαμορφώνονται στα 9,1 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Σύμφωνα με τη NielsenIQ, η οριακή αύξηση της αξίας προήλθε από τις υψηλότερες τιμές, καθώς ο όγκος υποχώρησε σχεδόν αντίστοιχα.

Η συγκεκριμένη κατηγορία στηρίζεται κυρίως στα μικρά σημεία λιανικής. Στο επτάμηνο του 2026, το 65,9% του όγκου πωλήθηκε μέσω καταστημάτων όπως μίνι μάρκετ, αρτοζαχαροπλαστεία και περίπτερα, ενώ το 34,1% διακινήθηκε από το οργανωμένο εμπόριο. Η αγορά του έτοιμου καφέ συνδέεται έτσι περισσότερο με την ταχύτητα, την ευκολία και την άμεση κατανάλωση.

Capital.gr