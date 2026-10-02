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Οδική σύγκρουση σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, παρά την περιοχή Κόρνου.



Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομία, γύρω στις 11:00, σημειώθηκε ατύχημα, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, όχημα προσέκρουσε στο διαχωριστικό κιγκλίδωμα.

Από την σύγκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Λόγω της πρόσκρουσης έκλεισε η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας για να διάστημα περίπου μιας ώρας. Το εμπλεκόμενο όχημα μετακινήθηκε εκτός του αυτοκινητοδρόμου και η τροχαία κίνηση διεξάγεται κανονικά.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των επί καθήκοντι μελών της Αστυνομίας