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Οδική σύγκρουση σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, παρά την περιοχή Κόρνου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομία, γύρω στις 11:00, σημειώθηκε ατύχημα, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, όχημα προσέκρουσε στο διαχωριστικό κιγκλίδωμα.
Από την σύγκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.
Λόγω της πρόσκρουσης έκλεισε η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας για να διάστημα περίπου μιας ώρας. Το εμπλεκόμενο όχημα μετακινήθηκε εκτός του αυτοκινητοδρόμου και η τροχαία κίνηση διεξάγεται κανονικά.
Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των επί καθήκοντι μελών της Αστυνομίας