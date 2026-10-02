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Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στην πτήση FZ1073 της Flydubai και την προσπάθειά του να αποτρέψει μια τραγωδία στον αέρα περιέγραψε ο κυβερνήτης Σουμίτ Μάτσαρ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι.

Ο Μάτσαρ, Ινδός υπήκοος που εξακολουθεί νοσηλεύεται μετά τον σοβαρό τραυματισμό του κατά την εμπλοκή του με τον συγκυβερνήτη, περιέγραψε για πρώτη φορά με τα δικά του λόγια τις δραματικές στιγμές της μάχης μέσα στο πιλοτήριο. Ο ίδιος δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές, ωστόσο κατάφερε, με τις τελευταίες δυνάμεις του, να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου, αποτρέποντας έτσι μια πολύ μεγαλύτερη αεροπορική τραγωδία, στην πτήση με προορισμό το Τελ Αβίβ.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, η οποία μεταδόθηκε και καταγράφηκε στην Ινδία, ο Μόντι απευθύνθηκε στον νοσηλευόμενο πιλότο με θερμά λόγια.

Prime Minister Narendra Modi talked to Captain Smit Machchhar on a video call.



Captain Smit got emotional while talking to him.



He said he prayed the Hanuman Chalisa during those tough times.



He also said PM Modi is his biggest idol.



PM Modi praised his bravery and wished him… — ︎ ︎venom (@venom1s) October 2, 2026

«Σουμίτ, τώρα θα ήθελα να ακούσω από εσένα», του είπε ο Ινδός πρωθυπουργός.

Ο Μάτσαρ, εμφανώς συγκινημένος, απάντησε: «Κύριε, πάντα έλεγα ότι είστε το μεγαλύτερο πρότυπο για μένα. Το γεγονός ότι με καλείτε και με ενθαρρύνετε με αυτόν τον τρόπο με κάνει να αισθάνομαι τεράστια υπερηφάνεια».

«Ένιωσα το αεροπλάνο να βουτάει»

Ο κυβερνήτης περιέγραψε στον Μόντι τα εφιαλτικά δευτερόλεπτα κατά τα οποία ο Ομανός συγκυβερνήτης έβγαλε μαχαίρι, τον τραυμάτισε επανειλημμένα και έστειλε το Boeing σε απότομη βύθιση χιλιάδων μέτρων.

«Εκείνη τη στιγμή πάλευα για τη ζωή μου», θυμήθηκε ο Μάτσαρ. «Υπήρξε μια στιγμή που συνειδητοποίησα ότι, αν δεν έκανα κάτι, θα είχα ήδη πέσει. Ήμουν τόσο τραυματισμένος που κατέρρευσα στο πάτωμα. Τότε είπα στον εαυτό μου: “Αν δεν σηκωθώ τώρα…”. Πετάω αεροπλάνα εδώ και 17 χρόνια, τα τελευταία 11 ως κυβερνήτης. Μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει στο αεροπλάνο ακόμη και με κλειστά μάτια».

Ο πιλότος περιέγραψε στη συνέχεια τη στιγμή που πήρε την απόφαση η οποία, σύμφωνα με την αφήγησή του, έσωσε και τους 174 επιβαίνοντες: «Όταν έπεσα στο πάτωμα, ένιωσα το αεροπλάνο να κατευθύνεται προς τα κάτω. Ήξερα με βεβαιότητα: “Αν κάνω μόνο μία τελευταία κίνηση, μία τελευταία προσπάθεια… η πόρτα είναι ακριβώς εκεί”».

«Και παρότι δεχόμουν όλο και περισσότερα χτυπήματα, μόλις την άνοιξα, όλοι μπήκαν μέσα. Όλοι έπαιξαν τον ρόλο τους. Έλεγα στον εαυτό μου ότι το έκανα για τη ζωή μου, αλλά ταυτόχρονα ήξερα ότι δεν μπορούσα να αφήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους να πεθάνουν εκεί».

«Δεν θα μπορούσα να έχω καλύτερη ιατρική φροντίδα»

Ο κυβερνήτης αναφέρθηκε και στην περίθαλψη που έλαβε αμέσως μετά την αναγκαστική προσγείωση στην Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.

«Οι άνθρωποι εδώ, από τη στιγμή που έφτασα στη Σαουδική Αραβία, μου προσέφεραν την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα και προσοχή. Δεν θα μπορούσα να έχω κάτι καλύτερο», είπε.

«Προσευχήθηκα μέσα στον πόνο – ο Θεός με έσωσε»

Προς το τέλος της συνομιλίας, ο Μάτσαρ μοιράστηκε με τον Ινδό πρωθυπουργό τα προσωπικά του συναισθήματα και την πίστη που, όπως είπε, τον κράτησε όρθιο στις στιγμές που βρισκόταν μεταξύ ζωής και θανάτου.

«Κύριε, σκέφτομαι μόνο θετικά», είπε συγκινημένος στον Μόντι. «Κάθε φορά που αισθάνομαι πόνο, μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό: απαγγέλλω τη Χανουμάν Τσαλίσα (πρόκειται για ινδουιστικό θρησκευτικό ύμνο αφιερωμένο στον θεό Χάνουμαν)».

«Ακόμη και εκείνη τη στιγμή μέσα στο αεροπλάνο, απλώς απήγγειλα τη Χανουμάν Τσαλίσα και ξέρω ότι ήταν ο Θεός που με έσωσε», πρόσθεσε.

Ο κυβερνήτης δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του όταν μίλησε στον πρωθυπουργό για το τηλεφώνημα.

«Και μόνο το γεγονός ότι με καλείτε τώρα… αισθάνομαι τόσο μεγάλη υπερηφάνεια για τον εαυτό μου, που δεν την είχα νιώσει ποτέ πριν. Τώρα συνέβη, κύριε. Συγγνώμη που κλαίω μπροστά σας».

protothema.gr