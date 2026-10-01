Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η σημαντική αύξηση των εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο ενισχύει την προσφορά στην αγορά, την ώρα που οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις διπλωματικές εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Οι εξαγωγές από την περιοχή έχουν ενισχυθεί αισθητά το τελευταίο διάστημα, με αναλυτές της ANZ Research να εκτιμούν ότι οι ροές πλησιάζουν πλέον τα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν.

Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν στα 12,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου, δηλαδή περίπου 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως χαμηλότερα από τα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση.

Στις αγορές, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού WTI υποχωρούσαν κατά 1,53% στα 89,04 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent κατέγραφε απώλειες 1,22%, στα 96,83 δολάρια το βαρέλι.

Στο διπλωματικό μέτωπο, το Κατάρ εξέφρασε την ελπίδα ότι οι επαφές μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον θα οδηγήσουν σε πρόοδο. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία εξεταζόταν χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν με αντάλλαγμα κινήσεις της Τεχεράνης στο πυρηνικό της πρόγραμμα.

Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία επανέλαβε τις φορτώσεις πετρελαιοφόρων στο Γιανμπού, μετά την επαναλειτουργία του αγωγού East-West.

Η Goldman Sachs υπολογίζει ότι οι συνολικές εξαγωγές πετρελαίου από τις χώρες του Περσικού Κόλπου έφθασαν τα 23,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως την τελευταία εβδομάδα, επίπεδο αντίστοιχο με τον μέσο όρο του 2025. Σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση, οι εξαγωγές διπλασιάστηκαν μέσα στον Σεπτέμβριο.

Στο επίκεντρο και ο OPEC+

Η αγορά στρέφει το ενδιαφέρον της και στην επόμενη συνεδρίαση του OPEC+. Πηγές με γνώση των συζητήσεων εκτιμούν ότι οι χώρες του οργανισμού θα διατηρήσουν αμετάβλητους τους στόχους παραγωγής για τον Νοέμβριο.

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία από τις ΗΠΑ έδειξαν αύξηση των αποθεμάτων αργού κατά 922.000 βαρέλια, στα 427,3 εκατ. βαρέλια, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μείωση κατά 264.000 βαρέλια.

Η αγορά καλείται έτσι να σταθμίσει δύο αντίρροπες δυνάμεις: από τη μία την ενίσχυση της προσφοράς από τον Περσικό Κόλπο και από την άλλη τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες που συνδέονται με τις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν.

Η περαιτέρω πορεία των τιμών αναμένεται να εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό τόσο από τις διπλωματικές εξελίξεις όσο και από τις μεταβολές στην παραγωγή και τις εξαγωγές των μεγάλων πετρελαιοπαραγωγών χωρών.