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Η Κύπρος αποτελεί αυτή την περίοδο μία από τις ισχυρότερες αγορές λιανικής στην Ευρώπη, με αύξηση +2,0% τον Ιούλιο ’26 στον όγκο του λιανικού εμπορίου σε μηνιαία βάση και +8,6% σε ετήσια βάση και κινείται σε εντελώς διαφορετική τροχιά από τον μέσο όρο της ΕΕ και της Ευρωζώνης.

Το σημαντικότερο των στοιχείων που ανακοίνωσε η Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-euro-indicators/w/4-04092026-ap είναι ότι η επίδοση αυτή δεν εμφανίζεται απομονωμένη. Έρχεται μετά από σημαντική άνοδο τον Μάιο και εντάσσεται σε μια συνολικά ισχυρή πορεία του λιανεμπορίου μέσα στο 2026.

Τα στοιχεία των προηγούμενων μηνών δείχνουν ότι η ισχυρή επίδοση του Ιουλίου δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο. Στην Κύπρο οι μηνιαίες μεταβολές του όγκου λιανικού εμπορίου ήταν: Φεβρουάριος: +0,8%, Μάρτιος: +0,6%, Απρίλιος: -0,9%, Μάιος: +3,7%, Ιούνιος: -0,9%, Ιούλιος: +2,0%.

Ιδιαίτερα ξεχωρίζει ο Μάιος, όταν καταγράφηκε άνοδος 3,7%, ενώ μετά την προσωρινή υποχώρηση του Ιουνίου η αγορά επανήλθε δυναμικά τον Ιούλιο. Η συνολική εικόνα του επταμήνου παραπέμπει επομένως σε μια αγορά με σημαντική ανθεκτικότητα, παρά τις μηνιαίες διακυμάνσεις.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025. Ο όγκος του λιανικού εμπορίου στην Κύπρο αυξήθηκε κατά 8,6% σε ετήσια βάση, επίδοση που ήταν η υψηλότερη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Λετονία με 7,1% και στην τρίτη η Σουηδία με 6,4%. Την ίδια ώρα, η αύξηση στην ΕΕ ήταν μόλις 1,0% και στην ευρωζώνη 0,6%.

Η κυπριακή επίδοση είναι επομένως περίπου 8,6 φορές μεγαλύτερη από τον μέσο ρυθμό αύξησης της ΕΕ και πάνω από 14 φορές μεγαλύτερη από τον αντίστοιχο ρυθμό της ευρωζώνης. Η εικόνα αντιστρέφεται πλήρως σε αρκετές μεγάλες οικονομίες. Η Γερμανία κατέγραψε ετήσια πτώση 2,5%, η Ιταλία 1,0% και η Ισπανία 0,7%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η υποχώρηση στη Ρουμανία, με 5,7%.

Τα στοιχεία της Eurostat αποτελούν μια σημαντική ένδειξη ότι η ιδιωτική κατανάλωση στην Κύπρο εξακολουθεί να στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα την ώρα που αρκετές από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν αισθητά ασθενέστερη ζήτηση. Η αύξηση του όγκου του λιανικού εμπορίου έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν αφορά απλώς την αύξηση των τιμών. Ο δείκτης μετρά τη μεταβολή της πραγματικής ποσότητας/δραστηριότητας στο λιανικό εμπόριο, μετά την προσαρμογή για τις τιμές. Η άνοδος 8,6% σε ετήσια βάση συνεπώς συνιστά ένδειξη σημαντικής αύξησης της πραγματικής λιανικής δραστηριότητας.

Δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών έχει αυξηθεί κατά 8,6% ή ότι η κατανάλωση όλων των Κυπρίων αυξήθηκε με αυτόν τον ρυθμό. Ο δείκτης αφορά τη δραστηριότητα του λιανικού εμπορίου συνολικά και μπορεί να επηρεάζεται από τον τουρισμό, τις αγορές επισκεπτών, τη σύνθεση των πωλήσεων, τις καταναλωτικές συνήθειες και άλλους παράγοντες.