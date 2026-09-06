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Η ενασχόληση με τον θεσμό αυτό, κάπου ατόνισε τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, τα ολοένα και αυξανόμενα περιστατικά διαρρήξεων και κλοπών σε πολλές περιοχές της Πάφου, καθώς και άλλων αντικοινωνικών συμβάντων που προκαλούν ανησυχία στους πολίτες, επαναφέρουν σήμερα με νέα δυναμική στο προσκήνιο τον περί ου ο λόγος, θεσμό του Παρατηρητή της Γειτονιάς.

Ο θεσμός, που έχει εδραιωθεί εδώ και χρόνια σε πολλές περιοχές της επαρχίας, επαναπροσδιορίζεται λειτουργικά σήμερα αφού φαίνεται ότι η έξαρση φαινομένων αντικοινωνικής ή και εγκληματικής δράσης σε πολλές περιοχές της επαρχίας Πάφου και στις αστικές περιοχές, έχει θορυβήσει για τα καλά αρμόδιους και κοινό. Κάτι που αποτυπώνεται χαρακτηριστικά και από την προχθεσινή ευρεία σύσκεψη στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου με τη συμμετοχή όλων των Δήμων της επαρχίας για αντιμετώπιση των βανδαλισμών και αντικοινωνικών πράξεων που μαστίζουν την Πάφο.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, πολλοί θεωρούν ότι η ενασχόληση σε συστηματικότερη βάση με τον θεσμό του Παρατηρητή της Γειτονιάς, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμη για την δημόσια ασφάλεια και την προστασία των περιουσιών των πολιτών.