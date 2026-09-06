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Βαρύ πένθος στην Πολεμική Αεροπορία μετά τον θάνατο των δύο χειριστών του F-4E Phantom II, το οποίο συνετρίβη το μεσημέρι του Σαββάτου στην Τανάγρα, κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Athens Flying Week 2026.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους οι δύο χειριστές του αεροσκάφους, ο Επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας, 40 ετών, και ο Σμηναγός Δημήτριος Πέτρου, 37 ετών.

A HAF F-4 Phantom II just crashed at the Athens Fling Week airshow. We can only hope for the best, but I saw no parachutes. He hit the ground coming out of a turn. pic.twitter.com/JtW4YdPJ5x September 5, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, το F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης κατέπεσε στις 14:55, περίπου 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης, ενώ συμμετείχε στις εκδηλώσεις της Athens Flying Week.

Ο Επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας, 40 ετών.

Η Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την αρμόδια επιτροπή που έχει οριστεί για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Ο Σμηναγός Δημήτριος Πέτρου, 37 ετών.

«Ήταν ένας άγγελος»

«Δημήτρη μου… Όλοι οι Πραμαντιώτες σήμερα θρηνούμε για τον άδικο χαμό σου!!!»: Με αυτή την ανάρτηση ο δήμαρχος Β.Τζουμέρκων Νίκος Βαΐτσης, μεταφέρει τη θλίψη της μικρής κοινωνίας των Πράμαντων για τον άδικο χαμό του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου που έχασε τη ζωή του μετά τη συντριβή του Phantom.

Η τραγική είδηση έφτασε γρήγορα στα Πράμαντα Τζουμέρκων στο χωριό της μητέρας του άτυχου σμηναγού, που επισκεπτόταν πάντα από μικρό παιδί και όπου έχει φίλους αλλά και την γιαγιά του.

Ο δήμαρχος Β.Τζουμέρκων συγκλονισμένος μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Όταν επρόκειτο να πετάξει πάνω από τα Πράμαντα τηλεφωνούσε στην υπερήλικη γιαγιά του την κυρα Σταθούλα, της έλεγε ποια ώρα να βγει έξω από το σπίτι για να τον δει, να την χαιρετήσει από τον ουρανό…».

AirShow w Grecji F4 Phantom sie rozwalił. Pilot nie żyje pic.twitter.com/zB9GVBniqQ — Roman_P 🚢😎🤦 (@RomanP314) September 5, 2026

Σε σοκ βρίσκεται ο κόσμος και στο χωριό του πατέρα του το Πολυστάφυλο Πρέβεζας. Ο πρόεδρος της Κοινότητας Κωνσταντίνος Καραβίδας, μιλάει για θρήνο σε όλη την περιοχή. «Ήταν ένας άγγελος…, όσο ζούσαν οι παππούδες, ερχόταν συνέχεια, το αγαπούσε το χωριό. Είναι μία αγαπητή οικογένεια. Ο πατέρας συνταξιούχος αστυνομικός και η μητέρα συνταξιούχος καθηγήτρια. Έχει και μία αδελφή…» τόνισε ο πρόεδρος και αποκάλυψε ακόμη μια θλιβερή πτυχή της τραγωδίας. Ο σμηναγός, το επόμενο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στον Κατσικά Ιωαννίνων όπου ζουν οι γονείς του, επρόκειτο να βαφτίσει την 5 μηνών κορούλα του.

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Εν τω μεταξύ, με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από σήμερα Σάββατο έως και τη Δευτέρα για την απώλεια ζωής των δυο μελών του πληρώματος του F-4E Phantom II.

Στην ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε: Η είδηση της απώλειας της ζωής δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, κατά το δυστύχημα στο Athens Flying Week, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Ο κ. Δένδιας βρισκόταν παράλληλα σε ανοιχτή γραμμή χθες με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Δημοσθένη Γρηγοριάδη και ενώ η είδηση του χαμού δύο ιπτάμενων της Πολεμικής Αεροπορίας είχε κάνει το γύρο του κόσμου. Από πλευράς του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έδωσε εντολή να διερευνηθεί πλήρως το δυστύχημα, τα αίτια του οποίου διερευνώνται ήδη από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας, την ώρα που το κλίμα μεταξύ των ιπτάμενων έχει βαρύνει ιδιαίτερα η τραγική απώλεια δύο συναδέλφων τους σε αεροπορική επίδειξη και όχι σε κάποια επιχείρηση ή αναχαίτιση.

Η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων έχει ήδη στα χέρια της υλικό από τις κάμερες των διοργανωτών, τηλεοπτικών συνεργείων και ιδιωτών, καθώς και τις συνομιλίες με τον πύργο ελέγχου.

Μάλιστα δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις συγκεκριμένες συνομιλίες καθώς θα αποδειχθεί αν οι χειριστές είχαν αναφέρει κάποιο πρόβλημα στο κόκπιτ του αεροσκάφους.

Οι ήρωες Γιάννης Μπλέσιες και Δημήτρης Πέτρου

Ως πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας, υπήρξαν δύο έμπειροι αξιωματικοί που είχαν συνδέσει τη ζωή τους με την αεροπορία. Είχαν στην «πλάτη» τους πάνω από 1.500 ώρες πτήσεων.

Στον Πύργο, όπου ζούσε η οικογένεια του 40χρονου Επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια, η είδηση θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως ο αγαπημένος του θα φύγει πάνω στο καθήκον και τόσο νωρίς.

Ο Γιάννης Μπλέσιας ήταν ένας άνθρωπος που είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής του στην Πολεμική Αεροπορία. Αγαπούσε τις πτήσεις και είχε αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στα μαχητικά αεροσκάφη, υπηρετώντας με συνέπεια και αφοσίωση.

Ο επισμηναγός Γιάννης Μπλέσιας

Ήταν πατέρας ενός αγοριού μόλις πέντε ετών. Πίσω από τη στολή και την ιδιότητα του αξιωματικού βρισκόταν ένας οικογενειάρχης, που μετά από κάθε αποστολή επέστρεφε στους δικούς του ανθρώπους.

Όσον αφορά τον 37χρονο Δημήτρη Πέτρου, καταγόταν από την Ήπειρο και ήταν πατέρας ενός μωρού.

Η τραγική είδηση έφτασε γρήγορα στα Πράμαντα Τζουμέρκων στο χωριό της μητέρας του άτυχου σμηναγού, που επισκεπτόταν πάντα από μικρό παιδί και όπου έχει φίλους αλλά και την υπερήλικη γιαγιά του.

Σε λίγες ημέρες θα βάφτιζε την κορούλα του αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε.