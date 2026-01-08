Ο Δήμος Ιεροκηπίας στο πλαίσιο αναβάθμισης των κοινωνικών παρεμβάσεων του στην κοινότητα και στην ενίσχυση των υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης προς τους δημότες, συμμετέχει στο πρόγραμμα «Κοινωνικός Λειτουργός της Γειτονιάς».

O κοινωνικός λειτουργός της γειτονιάς θα αποτελεί το σημείο αναφοράς για τους κατοίκους του δήμου στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, οι οποίες θα προσφέρονται δωρεάν. Στόχος του προγράμματος, είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των δημοτών στις κοινωνικές υπηρεσίες, η άμεση και ευέλικτη παροχή υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης, η ενδυνάμωση και προστασία των ευάλωτων μελών, ο εντοπισμός και η άμεση αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών και προβλημάτων.

Ο ρόλος της Κοινωνικής Λειτουργού, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, είναι η ατομική και οικογενειακή συμβουλευτική υποστήριξη, το πρώτο σημείο επαφής για ψυχοκοινωνική στήριξη, η διαχείριση κοινωνικών προβλημάτων, η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών σε τοπικά κοινωνικά ζητήματα, η ενημέρωση, καθοδήγηση και παραπομπή σε αρμόδιες υπηρεσίες και οι κατ’ οίκον επισκέψεις και επιτόπιες παρεμβάσεις.

Το Πρόγραμμα «Κοινωνικός Λειτουργός της Γειτονιάς» εντάσσεται στο Έργο «Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021 – 2027» με τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε