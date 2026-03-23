Καμπάνα εκλάπη από μικρό ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στην περιοχή «Γερμανίνας» στη Γεροσκήπου, σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία στις 19 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η καμπάνα ήταν δωρεά που είχε γίνει προς την εκκλησία πριν από 25 χρόνια.

Ο δωρητής ήταν εκείνος που επικοινώνησε με τις Αρχές για να καταγγείλει την κλοπή, ενώ απηύθυνε έκκληση προς όποιον την αφαίρεσε να την επιστρέψει στο ξωκλήσι.

Παράλληλα, κάλεσε οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό της καμπάνας να επικοινωνήσει είτε με τον Δήμο Γεροσκήπου είτε με την Αστυνομία.