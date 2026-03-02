Γυναίκα ηλικίας 58 ετών τραυματίστηκε σε τροχαίο που σημειώθηκε στις 7:00 το πρωί, στον αυτοκινητόδρομο παρά το ύψος της Γεροσκήπου με κατεύθυνση προς Πάφο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όχημα που οδηγούσε η 58χρονη, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, πλαγιολίσθησε με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο και όχημα της Πυροσβεστικής για ενδεχόμενο απεγκλωβισμό της οδηγού.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Πάφου. Σύμφωνα με τον επί καθήκοντι ιατρό, φέρει ελαφρά τραύματα και κρατήθηκε για περαιτέρω νοσηλεία και παρακολούθηση.