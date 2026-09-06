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Μετά τον υποβιβασμό της Βερόνα του Γρηγόρη Κάστανου, κανένας Κύπρος δεν αγωνίζεται σε ένα από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης

Δεκατέσσερις χώρες περιλαμβάνει ο χάρτης με τους 24 Κύπριους ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίζονται στο εξωτερικό, στην Α’ και Β’ κατηγορίας. Από άποψη δυναμικότητας, πάντως, η κυπριακή εκπροσώπηση στη Σέριε Α σταμάτησε μετά από μια πενταετία. Ο Γρηγόρης Κάστανος, με θητεία στη Σαλερλιτάνα και την Ελλάς Βερόνα, έγινε ο πρώτος Κύπριος ποδοσφαιριστής ο οποίος ξεπέρασε τις 100 συμμετοχές σε ένα από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Σε αντίθεση με την Ισλανδία, η οποία διαθέτει πέντε ποδοσφαιριστές στα συγκεκριμένα πρωταθλήματα και αποτελεί συγκρίσιμο μέγεθος, για να βρεις Κύπριο παίκτη στο εξωτερικό θα πρέπει πλέον να ψάξεις στην Πορτογαλία, η οποία βρίσκεται στην έκτη θέση στη βαθμολογία της ΟΥΕΦΑ. Ο λόγος για τους Σταύρο Γαβριήλ και Στέλιο Ανδρέου, οι οποίοι υπέγραψαν πρόσφατα στις Νασιονάλ και Εστορίλ, αντίστοιχα.

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