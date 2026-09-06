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Σαν πολεμικό ημερολόγιο διαβάζεται η διακύμανση των τιμών του πετρελαίου το τελευταίο εξάμηνο, μετά τον πόλεμο στο Ιράν και ευρύτερα τη Μέση Ανατολή. Κάθε μεγάλη μεταβολή στην τιμή συνοδεύεται από μια εξέλιξη στο μέτωπο, μια δήλωση, μια απειλή, μια διαρροή ή μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης.

Η δημοσιογραφική διερεύνηση των τιμών και των γεγονότων που προηγήθηκαν ή ακολούθησαν τις μεγάλες αυξομειώσεις, αποκαλύπτει μια αγορά που αντιδρά με αντανακλαστική ταχύτητα νεύρου. Από την πρώτη εκτόξευση μετά την έναρξη του πολέμου μέχρι τις απότομες διορθώσεις που έφεραν οι εκεχειρίες και οι διαπραγματεύσεις, η τιμή του αργού πετρελαίου γίνεται καθρέφτης μιας σύγκρουσης που δεν εκτυλίσσεται μόνο στα πεδία των μαχών, αλλά και στις οθόνες και τους υπολογιστές των αγορών.

Από τις χειρότερες κρίσεις

Τρένο σε πορεία χωρίς χαρτογραφημένο ορίζοντα για τις τιμές της ενέργειας ενεργοποίησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ο παρατεταμένος αποκλεισμός του Ορμούζ και η απουσία ενδείξεων αποκλιμάκωσης, τείνουν να μετατρέψουν το πετρελαϊκό σοκ που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου σε μια από τις χειρότερες ενεργειακές κρίσεις όλων των εποχών.

Έξι μήνες μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν, αγορές και οικονομίες επιχειρούν να αποτιμήσουν τις απώλειες, αδυνατούν ωστόσο να χαρτογραφήσουν ακόμα και το βραχυπρόθεσμο μέλλον των τιμών στην ενέργεια. Οι οικονομίες μαστίζονται από αστάθεια και ενεργειακή ανασφάλεια.

Η γεωπολιτική αναταραχή, σηματοδότησε μια τρελή πορεία, με σημείο εκκίνησης -κατά την έναρξη του πολέμου- τα $67 δολάρια το βαρέλι για το αργό πετρέλαιο, εκτοξεύοντάς το μέχρι και τα $120, για να το σταθεροποιήσει ανάμεσα στα $80 με $90. Ο μεγαλύτερος αντίκτυπος καταγράφεται στα διυλισμένα καύσιμα (βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, κηροζίνη), αλλά ισχυρό πλήγμα δέχονται και τα καύσιμα αεροσκαφών.

Η ακτινογραφία των τιμών του τελευταίου εξαμήνου ξυπνά τον εφιάλτη του στασιμοπληθωρισμού, καθώς ο παρατεταμένος αποκλεισμός των Στενών και η γεωπολιτική αβεβαιότητα αρχίσαν να δηλητηριάζουν την ανάπτυξη και να συντηρούν σε υψηλά επίπεδα το ενεργειακό κόστος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον πληθωρισμό και το μέλλον των επιτοκίων.

Χρονικό μιας προδιαγεγραμμένης κρίσης

Οι τιμές του πετρελαίου περιδινίζονται ανάμεσα στον πόλεμο, στους γεωπολιτικούς κινδύνους και στις ελπίδες για επιστροφή στην κανονικότητα των απρόσκοπτων ροών πετρελαίου από τα Στενά. Ο ναυσιπλοϊκός αποκλεισμός, η στρατιωτική κλιμάκωση, οι αμφίρροπες δηλώσεις Τραμπ, οι εκεχειρίες και οι ειρηνευτικές συνομιλίες μετατράπηκαν σε τρελή πυξίδα ανόδου και καθόδου των τιμών το τελευταίο εξάμηνο.

Η αναδρομή καταμαρτυρεί ότι η γεωπολιτική πραγματικότητα καθόρισε και συνεχίζει να καθορίζει τον κύκλο της ανάπτυξης των οικονομιών, του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και της ενεργειακής ασφάλειας.

* 18 Φεβρουαρίου, $69,77 Brent – $66,05 WTI: 10 ημέρες πριν τον πόλεμο, το αργό πετρέλαιο τύπου WTI (West Texas Intermediate) καταγράφει άνοδο υπό τον φόβο στρατιωτικής σύγκρουσης ΗΠΑ – Ιράν, μετά την αποτυχία των συνομιλιών της Γενεύης να επιλύσουν τις βασικές διαφωνίες. Το Ιράν κλείνει προσωρινά τμήμα των Στενών στο πλαίσιο στρατιωτικών ασκήσεων, ενώ οι ΗΠΑ ενίσχυουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή.

* 19 Φεβρουαρίου, $71,27 Brent – $66,5 WTI το βαρέλι: Οι φόβοι για διαταραχή της προσφοράς εντείνονται. Η ένταση ΗΠΑ – Ιράν εξακολουθεί να πυροδοτεί τις τιμές, ενώ ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ προειδοποιεί ότι το χρονικό περιθώριο για διπλωματική λύση στενεύει. Εκφράζονται ανησυχίες ότι μια στρατιωτική σύγκρουση θα μπορούσε να απειλήσει τις πετρελαϊκές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

* 25 Φεβρουαρίου, $70.69 Brent – $65,4 WTI το βαρέλι: Παρά την τεράστια αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων κατά 16 εκ. βαρέλια, η τιμή του αργού συντηρείται, καθώς η αγορά ζυγίζει τον κίνδυνο στρατιωτικής κλιμάκωσης και πιθανής διαταραχής των διελεύσεων μέσω των Στενών, ενόψει νέου γύρου συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν.

* 27 Φεβρουαρίου, $72.87 Brent – $67 WTI το βαρέλι: Οι συνομιλίες παρατείνονται μεν, οι Αμερικανοί εμφανίζονται, ωστόσο, απογοητευμένοι από την πρόοδο και συνεχίζουν να αναπτύσσονται στρατιωτικά στην περιοχή. Ο Τραμπ εξακολουθεί να προειδοποιεί με στρατιωτική δράση εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Η αγορά αρχίζει να αποτιμά ως αυξημένο τον κίνδυνο στρατιωτικής επίθεσης.

* 28 Φεβρουαρίου: Σάββατο. Οι αγορές κλειστές. ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπολύουν επίθεση κατά του Ιράν. Το Reuters δημοσιεύει ανάλυση, με την οποία εκτιμά ότι μια παρατεταμένη αναταραχή στο Ορμούζ θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή του Μπρεντ στα $100 το βαρέλι. Το Ιράν μπλοκάρει τα Στενά και ναυτιλιακές εταιρείες αρχίζουν να εκτρέπουν πλοία. Όλα προμηνύουν απότομη άνοδο των τιμών με το άνοιγμα των αγορών τη Δευτέρα.

* 2 Μαρτίου, $77,74 Brent – $71.23 WTI το βαρέλι: Η πρώτη αντίδραση της αγοράς. Ένα πραγματικό θρίλερ αρχίζει. Το αργό (WTI) πραγματοποιεί άλμα. Οι εταιρείες πετρελαίου, οι traders και οι πλοιοκτήτες αρχίζουν να αναστέλλουν διελεύσεις μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου περνά το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

* 3 Μαρτίου, $81,40 Brent – $74,56 WTI το βαρέλι: Η κρίση αρχίζει να αποτυπώνεται στις τιμές. Οι αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις κλιμακώνονται. Αρχίζουν τα ιρανικά αντίποινα και διαφαίνονται τα πρώτα προβλήματα στη ναυσιπλοΐα. Οι ασφαλιστικές καλύψεις των πλοίων ακυρώνονται και στο παζλ προστίθεται η μείωση της ιρακινής παραγωγής κατά 1,5 εκ. βαρέλια ημερησίως.

* 9 Μαρτίου, $98,96 Brent – $94,77 WTI το βαρέλι: Μια από τις πιο ακραίες συνεδριάσεις διαπραγμάτευσης αρχίζει, με το αργό να εκτινάσσεται ενδοσυνεδριακά σχεδόν 29%, πλησιάζοντας τα $120, καθώς οι μεγάλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες του Κόλπου μειώνουν την παραγωγή, εξαιτίας του αποκλεισμού του Ορμούζ. Λίγο αργότερα, οι G7 «κόβουν τη φόρα» της ανόδου και περιορίζουν δραματικά τις αυξήσεις μετά τη διαβεβαίωσή τους για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων. Καταπραϋντική και η δήλωση Τραμπ περί σύντομου πολέμου.

* 10 Μαρτίου, $87,80 Brent – $83,45 WTI το βαρέλι: Οι τιμές διορθώνονται αιφνιδίως μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι η στρατιωτική επιχείρηση προχωρεί ταχύτερα από το αναμενόμενο. Η αγορά δημιουργεί προσδοκίες για αποκλιμάκωση και βραχυπρόθεσμο πόλεμο, ενώ πληροφορίες έκαναν λόγο για πιθανή επανέναρξη των διελεύσεων πετρελαιοφόρων από το Ορμούζ.

* 13 Μαρτίου, $100,46 Brent – $98,71 WTI το βαρέλι: Οι ελπίδες για ελεύθερη ναυσιπλοΐα εξανεμίζονται. Η Τεχεράνη ανακοινώνει ότι τα Στενά θα παραμείνουν κλειστά, με τον αποκλεισμό να συνεχίζει να στραγγαλίζει το 20% της παγκόσμιας ενεργειακής παραγωγής. Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοινώνει ότι οι ΗΠΑ πρόκειται να εξαπολύσουν το μεγαλύτερο κύμα επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων.

* 2 Απριλίου $109,03 Brent – $111,54 WTI το βαρέλι: Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση από το 2020. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν. Οι προσδοκίες της αγοράς για άμεση αποκλιμάκωση διαψεύδονται για άλλη μια φορά, επαναφέροντας τα ασφάλιστρα κινδύνου (risk Premium).

* 7 Απριλίου $109,27 Brent – $115,49 WTI το βαρέλι: Μεγάλη ενδοσυνεδριακή μεταβλητότητα. Τα αμερικανικά πλήγματα στο νησί Χαργκ εκτοξεύουν ενδοσυνεδριακά την τιμή του αργού. Οι πρώτες όμως ενδείξεις διπλωματικής λύσεις ανατρέπουν το κλίμα. Το Πακιστάν προτείνει παράταση της προθεσμίας και προσωρινό άνοιγμα του Ορμούζ. Αργά το βράδυ, η ανακοίνωση εκεχειρίας σηματοδοτεί μαζικές πωλήσεις.

* 8 Απριλίου $94,76 Brent – $94,41 WTI το βαρέλι: Οι τιμές σε ελεύθερη πτώση. Μειώνονται κατά 15%, καθώς η αγορά τιμολογεί πιθανή αποκλιμάκωση της σύγκρουσης και επαναλειτουργία των Στενών.

* 17 Απριλίου $90,38 Brent – $82,59 το WTI βαρέλι: Νέα θεαματική πτώση της τιμής. Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραχτσί, ανακοινώνει πλήρες άνοιγμα των Στενών στην εμπορική ναυσιπλοΐα κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας. Τις προσδοκίες ενισχύουν και οι δηλώσεις Τραμπ για ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία. Συν το χρόνω δίνουν και παίρνουν και οι πληροφορίες για πιθανή αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων έναντι παραχωρήσεων για πυρηνικό πρόγραμμα.

* 29 Απριλίου $110,44 Brent – $106,88 WTI το βαρέλι: Ισχυρή άνοδος. Οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο και τα Στενά του Ορμούζ ουσιαστικά κλειστά. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν μέχρι να υπάρξει συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα, ενισχύοντας τους φόβους για παρατεταμένη διαταραχή της προσφοράς. Το κλίμα επιβαρύνουν και τα στοιχεία για μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού και καυσίμων άνω των 6 εκ. βαρελιών ημερησίως.

* 12 Μαΐου, $107,77 Brent – $102,18 WTI το βαρέλι: Νέα άνοδος μετά την υποχώρηση των προηγούμενων ημερών. Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι η εκεχειρία με το Ιράν βρίσκεται στον αναπνευστήρα, μετά και την απόρριψη της τελευταίας ιρανικής πρότασης. Η αγορά εκτιμά αναβάθμιση του κινδύνου παραλυσίας των Στενών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

* 18 Μαΐου, $112,10 Brent – $104,38 WTI το βαρέλι: Έντονη μεταβλητότητα. Η αγορά δέχεται αντικρουόμενα μηνύματα. Πληροφορίες κάνουν αρχικά λόγο για πιθανή προσωρινή χαλάρωση των αμερικανικών πετρελαϊκών κυρώσεων και νέα ιρανική ειρηνευτική πρόταση. Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Ην. Αραβικά Εμιράτα μεσολαβούν. Η Τεχεράνη υποβάλλει νέα πρόταση και ο Τραμπ διαφοροποιεί τη στάση του, ανακοινώνοντας αναστολή της νέας σχεδιαζόμενης αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν. Οι επενδυτές επανατιμολογούν συνεχώς την την πιθανότητα συμφωνίας έναντι νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης.

* 27 Μαΐου, $94,29 Brent – $88,68 WTI το βαρέλι: Η ιρανική κρατική τηλεόραση δημοσιοποιεί προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν θα αποκαθιστούσε την εμπορική ναυσιπλοΐα μέσω Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα μέσα σε έναν μήνα και οι ΗΠΑ θα ήραν τον ναυτικό του αποκλεισμό. Η τιμή του αργού υποχωρεί, καθώς η αγορά προεξοφλεί ελεύθερη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων πετρελαίου.

* 16 Ιουνίου, $78,96 Brent – $76,05 WTI το βαρέλι: Νέα πτώση. Η αγορά αναμένει πλέον συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν κι’ επανέναρξη των διελεύσεων τάνκερ μέσω Ορμούζ. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση μνημονίου κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των Στενών. Οι επενδυτές ελπίζουν σε αποκατάσταση των εξαγωγών από τις χώρες του Κόλπου.

* 24 Ιουνίου, $73,74 Brent – $70,34 WTI το βαρέλι: Φως στην άκρη του τούνελ. Οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ αυξάνονται, έπειτα από εγγυήσεις ασφαλείας, ενώ προχωρούν οι ειρηνευτικές επαφές ΗΠΑ-Ιράν. Τα Ην. Αραβικά Εμιράτα επαναφέρουν τις εξαγωγές τους κοντά στο 85% των προπολεμικών επιπέδων. Η τιμή του αργού (WTI) είχε πλέον χάσει περίπου 40% από την πολεμική κορύφωσή του.

* 6 Ιουλίου, $71,99 Brent – $68,55 WTI το βαρέλι: Η ομαλοποίηση των ροών μέσω Ορμούζ, συνεχίζεται. Ο ΟΠΕΚ εγκρίνει αύξηση της παραγωγής κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως. Οι εξαγωγές της Σαουδικής Αραβίας πλησιάζουν τα προπολεμικά επίπεδα και τα ΗΑΕ αποκαθιστούν τις εξαγωγές τους.

* 23 Ιουλίου, $100,69 Brent – $92,19 WTI το βαρέλι: Το σκηνικό ανατρέπεται. Ο γεωπολιτικός κίνδυνος επανέρχεται. Οι Χούθι, σύμμαχοι του Ιράν, επιτίθενται σε σαουδαραβικά τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα, ανοίγοντας ουσιαστικά δεύτερο μέτωπο κινδύνου στις ενεργειακές οδούς της Μέσης Ανατολής. Ο Τραμπ απειλεί ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν σε ιρανικές επιθέσεις σε πλοία στο Ορμούζ με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές.

* 29 Ιουλίου, $90,74 Brent – $84,46 WTI το βαρέλι: Το αμερικανικό στρατιωτικό επιτελείο ανακοινώνει ότι απέτρεψε ιρανική επίθεση εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ εξαπολύουν drones εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στην ανατολική Σαουδική Αραβία. Αναζωπυρώνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων ενεργειακών οδών.

* 5 Αυγούστου, $79,45 Brent – $75,22 WTI το βαρέλι: Οι προοπτικές νέας μεγάλης αποκλιμάκωσης επιστρέφουν. Αναβιώνει στη αγορά το σενάριο συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για επαναλειτουργία του Ορμούζ. Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι συνομιλίες προχωρούν και ότι τα Στενά θα ανοίξουν σύντομα, αν και παρέμεναν σοβαρές διαφορές ως προς τον έλεγχο των διελεύσεων και των τελών που ζητά η Τεχεράνη.

* 11 Αυγούστου, $88,91 Brent – $83,20 WTI το βαρέλι: Η αγορά λαμβάνει νέα αντιφατικά μηνύματα για πιθανή συμφωνία. Το Πακιστάν δηλώνει ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται κοντά σε διευθέτηση και οι συνομιλίες Ιράν-Ομάν προχωρούν. Το Ιράν, ωστόσο, επιμένει στους όρους του για το Ορμούζ και η σκληρή ρητορική Τραμπ εντείνεται. Παράλληλα, επιθέσεις των Χούθι και προβλήματα στη ναυσιπλοΐα διατηρούν υψηλό τον κίνδυνο προσφοράς. Το αργό καταγράφει πέμπτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση.

* 21 Αυγούστου, $94,39 Brent – $87,06 WTI το βαρέλι: Νέα άνοδος τιμών.Ο Τραμπ απειλεί με νέες οικονομικές κυρώσεις σε χώρες που συναλλάσσονται με το Ιράν. Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, προαναγγέλλει την σκληρότερη, μέχρι τότε, εκστρατεία οικονομικής πίεσης. Το κλίμα επιτείνεται και από ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

* 26 Αυγούστου, $87,84 Brent – $82,23 WTI το βαρέλι: Αναπτύσσεται νέα διπλωματική κινητικότητα Ιράν και Ομάν συζητούν τη δημιουργία προσωρινού κοινού θαλάσσιου διαδρόμου στα Στενά του Ορμούζ και ευρύτερη συμφωνία για τη μελλοντική διαχείρισή τους. Σημαντικές ποσότητες πετρελαίου περνούν από τα Στενά, ενώ τα νέα αμερικανικά μέτρα κατά του Ιράν αποδεικνύονται λιγότερο αυστηρά από ό,τι φοβόταν η αγορά.

* 1 Σεπτεμβρίου, $92,59 Brent – $89,4 WTI το βαρέλι: Νέα πολεμική κλιμάκωση. Μετά από περίοδο σχετικής ηρεμίας επαναρχίζουν οι στρατιωτικές συγκρούσεις ΗΠΑ-Ιράν. Οι ΗΠΑ έπληξαν το ιρανικό νησί Λαράκ και το Ιράν απαντά με πυραυλικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία. Ταυτόχρονα, δύο τάνκερ που μετέφεραν σαουδαραβικό πετρέλαιο δέχονται πλήγματα κοντά στο Ορμούζ. Η κίνηση προκάλεσε άμεση επιστροφή του γεωπολιτικού κινδύνου.

Τα Στενά ο μεγάλος ρυθμιστής της αγοράς

Έξι μήνες πολέμου δεν έφεραν έξι μήνες συνεχούς ανόδου στο πετρέλαιο. Έφεραν ένα διαρκές θρίλερ τιμών, με την αγορά να κινείται σαν εκκρεμές ανάμεσα στον φόβο και στην ελπίδα. Κάθε φορά που η ένταση ανεβαίνει και τα Στενά του Ορμούζ μοιάζουν να κλείνουν, οι τιμές εκτινάσσονται. Κάθε φορά που ανοίγει παράθυρο για εκεχειρία, διαπραγματεύσεις ή αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας, υποχωρούν.

Το Ορμούζ μετατρέπεται στον μεγάλο ρυθμιστή της αγοράς. Όπως προκύπτει και από το χρονικό των τιμών, δεν μετρούν τόσο τα πραγματικά γεγονότα, όσο οι φόβοι της αγοράς για το τι έπεται. Δηλώσεις, απειλές, επιθέσεις και προσδοκίες συμφωνίας, αρκούν για να επαναφέρουν ή να εξανεμίσουν μέσα σε ώρες τις ανησυχίες για τον γεωπολιτικό κίνδυνο. Ο φόβος στραγγαλισμού της παγκόσμιας προσφοράς μετατρέπει σε ημερήσια βάση την αγορά σε μια κινούμενη άμμο.

Από το 1973 στο μεγαλύτερο σοκ της ιστορίας

Γεωπολιτικές ανατροπές, πόλεμοι και αιφνίδιες αναταραχές στην προσφορά πετρελαίου, πυροδότησαν τον τελευταίο μισό αιώνα τις μεγάλες ενεργειακές κρίσεις. Αυτή που διάγουμε μπορεί να μην έχει οδηγήσει στην υψηλότερη ιστορικά τιμή, αλλά πρόκειται για τη μεγαλύτερη διαταραχή προσφοράς πετρελαίου που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Το 1973, ο πόλεμος του Γιομ Κιπούρ και το αραβικό εμπάργκο σχεδόν τετραπλασίασαν την τιμή του αργού. Λίγα χρόνια αργότερα, η Ιρανική Επανάσταση και ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ προκάλεσαν το δεύτερο μεγάλο πετρελαϊκό σοκ. Το 1990, ήταν η εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ που έστειλε και πάλι τις τιμές στα ύψη. Το 2008, αντίθετα, το ράλι τροφοδοτήθηκε κυρίως από την ισχυρή παγκόσμια ζήτηση και τις περιορισμένες δυνατότητες αύξησης της προσφοράς. Το 2022, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία όξυνε δραματικά μια ήδη πιεσμένη αγορά και προκάλεσε μια ευρύτερη παγκόσμια ενεργειακή κρίση, επηρεάζοντας ταυτόχρονα πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια.

Οι μεγάλες κρίσεις των τελευταίων 50 ετών

Κρίση Ονομαστικές τιμές εποχής σε $ Τιμές σε $ 2026* 1973 -1974 Αραβικό εμπάργκο $11,65 $83 1979-81 Ιρανική Επανάσταση (Ιράν-Ιράκ) $42 $163 1990 Πόλεμος του Κόλπου $41,45 $104 2008 Παγκόσμιο ενεργειακό σοκ $145,31 $220 2022 Πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας $133,18 $154 2026 Πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ Vs Ιράν

Σημείωση: Οι τιμές, που αφορούν το αντιπροσωπευτικό benchmark αργού πετρελαίου ανά περίοδο, έχουν προσαρμοστεί στον πληθωρισμό και αποδίδονται σε δολάρια Ιουλίου 2026.