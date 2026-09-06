Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Το αμερικάνικο δολάριο ενισχύθηκε έναντι των περισσότερων βασικών νομισμάτων αυτή την εβδομάδα, καθώς οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή κλιμακώθηκαν, οδηγώντας στην πιο σοβαρή ανταλλαγή πληγμάτων των τελευταίων εβδομάδων.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν, με το αργό πετρέλαιο τύπου WTI να ενισχύεται έως και 10% και να υπερβαίνει το επίπεδο των 90 δολαρίων ανά βαρέλι, λόγω των φόβων για διαταραχές στην προσφορά εν μέσω παρατεταμένου αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ. Αυτό ενίσχυσε επίσης τις ανησυχίες για ανεξέλεγκτη επιτάχυνση του πληθωρισμού και, ως εκ τούτου, ενίσχυσε περαιτέρω τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα χρειαστεί να προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων κατά τη συνεδρίασή της αργότερα αυτόν τον μήνα.

Με τις επιθετικές ως προς τη νομισματική πολιτική δηλώσεις του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, στο οικονομικό συμπόσιο του Τζάκσον Χολ, να παίζουν σημαντικό ρόλο, σύμφωνα με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί των επιτοκίων των ομοσπονδιακών κεφαλαίων, η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο ανήλθε στο 60%, ενώ οι επενδυτές προεξοφλούν συνολικές αυξήσεις επιτοκίων κατά 60 μονάδες βάσης έως το τέλος του 2027.

Οι πληθωριστικοί φόβοι ώθησαν επίσης υψηλότερα τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, με την απόδοση του 10ετούς τίτλου να ανέρχεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2023. Φαίνεται ότι, αυτή τη φορά, η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων οφείλεται λιγότερο στην ανησυχία των επενδυτών για τη χρηματοδότηση του τεράστιου αμερικανικού χρέους και περισσότερο στην ενίσχυση των πληθωριστικών φόβων. Ίσως γι’ αυτό, το δολάριο απέφυγε, τουλάχιστον προς το παρόν, τις πιέσεις που συνδέονται με την απομείωση της αξίας του και σημείωσε ισχυρή άνοδο.

Ωστόσο, ενόψει της επόμενης απόφασης της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) της Fed, στις 11 Σεπτεμβρίου, οι επενδυτές θα πρέπει να αξιολογήσουν ένα νέο σύνολο στοιχείων για τον πληθωρισμό, με βάση τον δείκτη τιμών καταναλωτή του Αυγούστου, ενώ μία ημέρα νωρίτερα το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών θα διπλασιάσει τουλάχιστον τις επαναγορές μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων, με έμφαση στους τίτλους 10ετούς, 20ετούς και 30ετούς διάρκειας.

Ως εκ τούτου, μια δυναμική παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνδυασμό με στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή που θα υποδεικνύουν αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, θα μπορούσε να προκαλέσει απώλειες στο δολάριο και να οδηγήσει, εκ νέου, χαμηλότερα την πιθανότητα αύξησης επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

Οι αυξανόμενες αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και το ισχυρότερο δολάριο οδήγησαν τον χρυσό σε χαμηλό άνω των τριών εβδομάδων, με το πολύτιμο μέταλλο να υποχωρεί προσωρινά κάτω από τον εκθετικό κινητό μέσο όρο 200 ημερών (EMA), προτού ανακάμψει την Τετάρτη και την Πέμπτη. Μια σαφής υποχώρηση κάτω από αυτόν τον σημαντικό κινητό μέσο όρο θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω πτώση προς την περιοχή των 4.200 δολαρίων, η οποία σηματοδοτείται ως ζώνη στήριξης από το ενδιάμεσο υψηλό της 6ης Ιουλίου.

Γιατί ανακάμπτει το γιεν

Το ιαπωνικό γιεν σημείωσε ανάκαμψη την Τετάρτη, μετά τις δηλώσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Ουέντα, ότι οι αξιωματούχοι θα εξετάσουν το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, προσθέτοντας ότι ελπίζει πως θα συνεχίσουν προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες παραμένουν διευκολυντικές.

Η άνοδος του γιεν επιταχύνθηκε αργότερα μέσα στην ημέρα, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι οι αρχές του Τόκιο προχώρησαν σε ελέγχους επιτοκίων, οι οποίοι συχνά αποτελούν προάγγελο συναλλαγματικής παρέμβασης. Καθώς οι επενδυτές δεν εμφανίστηκαν πρόθυμοι να ωθήσουν την ισοτιμία δολαρίου/γιεν πάνω από την περιοχή των 160,00, το ιαπωνικό νόμισμα συνέχισε να ενισχύεται και την Πέμπτη.

Οι δηλώσεις του Ουέντα ήρθαν σε συνέχεια των εκκλήσεων του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών Μπέσεντ για αποφασιστική δράση και ταχύτερες αυξήσεις επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας. Ο Μπέσεντ κάλεσε επίσης την κυβέρνηση να λάβει περισσότερα μέτρα δημοσιονομικής υπευθυνότητας.

Σύμφωνα με την αγορά συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίων μίας ημέρας (OIS) της Ιαπωνίας, υπάρχει πιθανότητα 76% πως η Τράπεζα της Ιαπωνίας να προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων στις 18 Σεπτεμβρίου, ενώ οι επενδυτές προεξοφλούν συνολικές αυξήσεις επιτοκίων ύψους 120 μονάδων βάσης έως τον Δεκέμβριο του 2027.

Ωστόσο, καθώς η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Τακαΐτσι, επιμένει στα μεγάλης κλίμακας δημοσιονομικά της σχέδια και έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τους συσχετισμούς στο εσωτερικό της Τράπεζας της Ιαπωνίας μέσω των διορισμών της στο Διοικητικό Συμβούλιο, είναι δύσκολο να διαμορφωθεί ένα σενάριο στο οποίο η Τράπεζα θα καταστεί ακόμη πιο επιθετική ως προς τη νομισματική πολιτική.

Fed, πετρέλαιο και εντάσεις

Οι τιμές των αμερικανικών μετοχών πιέστηκαν, επηρεαζόμενες από τον συνδυασμό του αυξημένου γεωπολιτικού κινδύνου στην Μέση Ανατολή, της ανοδικής πορείας των τιμών ενέργειας και της ενίσχυσης των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, που οδήγησαν σε υψηλότερες προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από την Fed.

Παρά την πίεση που δέχθηκαν, οι δείκτες S&P 500 και Dow Jones παραμένουν σε κοντινή απόσταση από τα ιστορικά τους υψηλά επίπεδα, διότι τα εταιρικά αποτελέσματα εξακολουθούν να παρουσιάζουν ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2026, η εταιρική κερδοφορία ενισχύθηκε κατά 52% σε ετήσια βάση, ενώ η αρχική εκτίμηση έκανε λόγο για αύξηση 23%. Για το 2026 και το 2027 εκτιμάται αύξηση κατά 31% και 15%, αντίστοιχα.

Όμως, οι προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια επιβαρύνουν τις αποτιμήσεις των μετοχών και ιδιαίτερα στους κλάδους που εμφανίζονται πολύ υψηλές αποτιμήσεις, όπως ο τεχνολογικός κλάδος, που είναι ευάλωτος σε περιβάλλον υψηλών επιτοκίων.

Επιπλέον, οι πολύ υψηλές δαπάνες των εταιριών σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) ανησυχούν τους επενδυτές. Ενδεικτικά, αξίζει να αναφερθεί ότι η Nvidia εκτιμά ότι το 2027 οι δαπάνες των πέντε μεγαλύτερων εταιριών τεχνολογίας θα ανέλθουν σε $1,3 τρισ. από $800 δισ. το 2026.

* Ανώτερος Αναλυτής Αγορών, Trading Point Market Analysis

** Αναλυτής Αγορών, Trading Point Market Analysis