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Στην κορυφή του Diamond League ο Εμμανουήλ Καραλής! Ο σπουδαίος Έλληνας επικοντιστής ολοκλήρωσε με τον ιδανικότερο τρόπο την παρουσία του στη φετινή σειρά αγώνων, καθώς θριάμβευσε στον μεγάλο τελικό των Βρυξελλών και κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του το διαμάντι.

Ο Καραλής ξεπέρασε τα 5.92 μέτρα, επίδοση που ήταν αρκετή για να του χαρίσει την πρώτη θέση και να προσθέσει ακόμη μία τεράστια διάκριση στο ήδη εντυπωσιακό παλμαρέ του.

Τα δεδομένα του τελικού άλλαξαν δραματικά λίγα λεπτά πριν από την έναρξη του αγωνίσματος, όταν έγινε γνωστό ότι ο Μόντο Ντουπλάντις δεν θα μπορούσε τελικά να αγωνιστεί.

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